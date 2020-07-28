Исладнский маяк назвали лучшим местом для зомби-апокалипсиса

Одинокий маяк Тридрангар у берегов Исландии расположен на высоте около сорока метров над бушующим Атлантическим океаном. Сложно себе представить более уединенное место, чем этот осколок цивилизации на краю света, на каменном утесе, откуда открываются удивительные виды.





Маяк расположен на самой высокой из трех близлежащих скал. С определенного ракурса кажется, что эта скала под названием Háidrangur острая, но на самом деле она довольно плоская и широкая. И единственный способ попасть туда — это вертолет. Одно из главных условий, необходимых для полета на остров, — ясная, безоблачная погода. А для Исландии это нечастое явление.



Маяк Тридрангар на острове Вестман у берегов Исландии был построен в далеком 1939 году. В ту пору еще не использовали вертолеты, поэтому строительство на труднодоступном утесе посреди океана представляло собой невероятно сложную задачу.

«В первую очередь нам нужно было проложить путь на верхушку скалы. В этом нам помогли опытные скалолазы с островов Вестманнаэйяр. Мы доставили для них сверла, молотки, цепи и зажимы для закрепления цепей. Совсем близко к вершине не было никакой возможности уцепиться, поэтому один из альпинистов встал на колени, второй встал ему на спину, а третий забрался на них обоих и только тогда смог достичь вершины. Мне сложно передать, как я себя чувствовал, наблюдая эту невероятно опасную процедуру», — вспоминал один из рабочих, принимавших участие в строительстве маяка в 30-е годы.

Раньше на этом труднодоступном острове-скале жили смотрители, которые занимались техническим обслуживанием маяка и поочередно сменяли друг друга. Много десятилетий подряд работники добирались сюда на лодке, чтобы потом взобраться на опасную высоту по трудному подъему среди скал.



Сегодня маяк полностью автоматический. Иногда сюда прилетают рабочие проверить состояние маяка, подправить возможные неполадки. И виды отсюда просто невероятные.



Пилот Гисли Гисласон опубликовал потрясающее видео с вертолета, когда вместе с командой приближался к острову.

Команда рабочих провела ночь на острове и осталась в восторге от вида, который открывается с острова. Ребята проверили оборудование и состояние маяка, провели профилактику солнечных батарей и электросистемы.



Это необычное место вдохновило исландскую королеву саспенса, писательницу Ирсу Сигурдардоттир на создание детектива-бестселлера «Why Did You Lie?». Еще у маяка есть своя страничка в фейсбуке, хотя можно предположить, что интернет на труднодоступном утесе оставляет желать лучшего.