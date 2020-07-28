«Граймс играет гораздо большую роль в жизни нашего ребенка», – Илон Маск о сыне и отношениях

Илон Маск дал новое интервью изданию New York Times – в некоторых ответах к нему присоединилась и Граймс. Таким образом, это интервью стало первым совместным для влюбленных.

Илон рассказал о том моменте, когда он заинтересовался Граймс. Предприниматель готовил шутку о Василиске Рококо (отсылка к Василиску Роко – мысленному эксперименту с искусственным интеллектом). Для этого Маск решил поискать в Сети изображения Василиска с элементами стиля рококо – так он увидел клип Граймс на песню Flesh Without Blood, где она предстает именно в таком образе. «Я подумал: «Вау, кто-то сделал видео с этим»», – делится Маск. «Для меня это была не шутка», – отвечает Граймс. «Да, Василиск Рококо – это серьезно», – соглашается Илон.

«Она очень особенная, это точно. Она – одна из самых необычных людей, что я когда-либо встречал. Мы спорим о том, кто из нас более сумасшедший», – рассказывает Маск о своем отношении к возлюбленной.

Илон также прокомментировал свое отношение к ребенку. «Дети – это просто машины, которые едят и испражняются. Сейчас я мало что могу сделать. Роль Граймс куда более важна. Когда ребенок подрастет, моя роль станет более значимой. Думаю, я буду делать то же, что и с другими своими детьми. Если мне нужно будет полететь в Китай для Tesla, например, я возьму детей с собой, мы пойдем смотреть на Великую Китайскую стену или отправимся на скоростном поезде из Пекина в Сиань, чтобы увидеть Терракотовую армию», – размышляет Илон.