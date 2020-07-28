«Голая Афина» с протестов в США рассказала о своей акции и работе в секс-индустрии

Протестующая в американском Портленде женщина, которую окрестили «голой Афиной» за выход к полицейским только в маске и шапке, оказалась работницей секс-индустрии. Ее личность раскрыло издание The Daily Mail.

Отмечается, что ставшая символом протестов в Портленде девушка — работница секс-индустрии Джен, ей за 30 лет. Она рассказала, что идея устроить акцию в обнаженном виде была спонтанной. По ее словам, она решилась на это в ответ на действия полиции.

Таким образом «Афина» пыталась обратить внимание, что протестующие беззащитны, так как у большинства нет оружия. «Моя нагота — это политика, и она показывает мое отношение. Пусть они видят, куда они стреляют», — объяснила Джен.

20 июля в социальных сетях появилось видео, как «голая Афина» сначала шагает по тротуару, а затем садится и начинает практиковать серию поз из йоги и балета перед представителями правопорядка. Фотограф Дейв Киллен, который сделал вирусные снимки протестующей, рассказал, что полицейские стреляли перцовыми шариками ей в ноги и к женщине подбежал другой демонстрант с самодельным щитом, но она обошла его стороной. По словам фотографа, полицейские ушли примерно через 10 минут после того, как появилась «голая Афина».