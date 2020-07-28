Австралийцы создали микро-дом на колесах, похожий на инопланетный транспорт из «Звездных войн»

Крошечные домики на колесах уже прочно вошли в нашу жизнь, поэтому новыми моделями микро-коттеджей уже никого не удивишь. Но разработка австралийской студии «Edwards» стала очередным открытием. Ее оригинальный дом «Base Cabin» удивил не только фантастической формой конструкции, на создание которой вдохновило транспортное средство джавов из «Звездных войн», но и …резиновой оболочкой. Также А-образный каркас с асимметричной геометрией позволил организовать полноценное жилье всего лишь на 15 кв. м.



Увлечение автомобильным туризмом (караванингом) уже не одно десятилетие подталкивает любителей кочевой жизни к созданию оригинальных моделей домов на колесах. Уже дошло до того, что эти мини-коттеджи используются в качестве постоянного места жительства. На такие кардинальные изменения условий быта многих толкает непомерная дороговизна недвижимости и заоблачная арендная плата, другие же просто увлечены путешествиями и жизнь в постоянном движении их больше вдохновляет и удовлетворяет.

По этой причине нет предела совершенству и фантазии и тех и других энтузиастов, которые всеми силами стараются создать комфортные условия жизни даже на совсем крошечных площадях. Как это сделал, например, Бен Эдвардс (Ben Edwards) — владелец и идейный вдохновитель мельбурнской строительной фирмы «Studio Edwards». Совсем недавно они представили свое видение конструкции микро-апартаментов на колесах, форма которой была позаимствована из культовой киноэпопеи «Звездные войны». Любители космической фантастики легко узнают в нем транспортное средство джавов – сандкроулер (sandcrawler).

Хотя в реальной жизни подобная конструкция каркаса оказалась довольно практичной и экономичной, позволяющей организовать сразу 3 комнаты на площади всего лишь 15 кв. м. Поскольку этот мобильный домик имеет классическую А-образную каркасную форму, то на его создание ушло намного меньше стройматериалов, чем для стандартного сооружения прямоугольной формы.

Но главной отличительной чертой этого мобильного дома стала не столько форма, сколько отделка экстерьера. «Base Cabin», так назвали свое творение авторы проекта, полностью обтянуто …атмосферостойкой резиной черного цвета. Такое странное решение они объясняют тем, что благодаря черному цвету этот микро-коттедж полностью сливается с окружающей средой, а резина – позволяет продлить срок эксплуатации и дополнительно обеспечивает звуко- и теплоизоляцией.

Так это или нет, покажет время, ведь домик только в марте этого года отправился в путешествие, но то, что он получился вполне комфортабельный – это проверенный факт. Учитывая, что внутреннее пространство «Base Cabin» более чем рационально использовали, удалось организовать зразу 3 комнаты, которые полностью отделаны натуральными материалами. Это позволило создать теплую и уютную обстановку с приятными тактильными ощущениями.

Благодаря щедрому остеклению жилые зоны получились довольно объемными и светлыми. Это вдобавок позволяет экономить на электроэнергии и отоплении в межсезонье. Оригинальности и света добавляют и полностью стеклянные двустворчатые двери, которые складываются гармошкой для экономии места. Прямо с порога владельцы или гости столь необычных апартаментов попадают в гостиную, диванчик в которой сделан в виде широкого подоконника с вместительным коробом под сиденьем. Расположение у большого распашного окна позволяет использовать это место и для отдыха, и для чтения, и для того, чтобы любоваться открывающимся пейзажем, ради которого люди отправляются в путешествия.

Многофункциональный шкаф-стол стал перегородкой, разделяющий зону кухни-гостиной от ванной. Необычный кухонный модуль стал прекрасным местом для приготовления пищи и хранения утвари и продуктов. Несмотря на небольшие габариты кухонного уголка в нем поместилось все необходимое: варочная панель, мойка, рабочая зона, мини-холодильник, полки и тумбы для хранения.

Ванная комната находится сразу же за кухонным модулем. В ней удалось установить полноценный душ, туалет и раковину. Несмотря на то, что понежиться в ванной действительно не удастся, но этого набора удобств вполне достаточно для поддержания личной гигиены в надлежащем виде. Учитывая, что ванная комната находится в центре домика, чтобы обеспечить ее дневным светом на крыше были установлены мансардные окна.

Несмотря на то, что для спальни выделено совсем крошечное пространство, но огромное треугольное окно и двуспальная кровать вполне компенсируют маленькие габариты.

Автор проекта Бен Эдвардс разработал «Base Cabin» в качестве экспериментального микро-домика. Клиенты могут заказать эту модель или свою собственную мобильную резиденцию. Подобный прицеп можно использовать и в качестве гостевого дома, и собственного жилья в дальних путешествиях. Эдвардс уверен, что ценность жилища современного человека не в его площади, а в качестве отделочных материалов и рациональной планировке, которые по максимуму откроют простые удовольствия жизни на свежем воздухе среди первозданной природы.