Американский подводный робот преодолел 22744 километра не всплывая в океане

Автономный необитаемый подводный аппарат Slocum G2 Glider, разработанный американской компанией Teledyne Webb Research, совершил круговое путешествие по Атлантическому океану, преодолев в общей сложности 22744 километра. Согласно сообщению компании, на то, чтобы проплыть это расстояние роботу потребовалось больше четырех лет. Атлантическое путешествие подводный аппарат совершил в четыре этапа, по завершении каждого из которых он проходил чистку корпуса и замену бортовых батарей.

Длительное автономное плавание — один из способов проверить навигационное оборудование и бортовые системы подводных роботов в реальных условиях. Некоторые из разработчиков подводных автономных аппаратов прибегают к такого рода проверкам, чтобы продемонстрировать надежность своих разработок. В частности, российский Фонд перспективных разработок намерен провести испытания создаваемого им подводного робота проходом по Северному морскому пути, протяженность которого составляет около 14 тысяч километров.

Робот Slocum G2 Glider, совершивший атлантическое путешествие, был собран в 2011 году и получил имя «Сильбо» в честь языка сильбо гомеро, свистящего языка, используемого жителями канарского острова Гомера для общения через островные глубокие ущелья и узкие долины. Первое путешествие робот совершил в 2011 году из Исландии на Канарские острова. В 2016 году аппарат прошел модернизацию. В частности, на него установили новые более емкие батареи.

Solcum G2 Glider представляет собой подводный глайдер, то есть аппарат, использующий для движения энергию волн и изменение собственной плавучести, а не водяные винты, как у обычных подводных роботов. «Сильбо» выполнен из углепластика. Он имеет 1,8 метра в длину и 0,5 метра в диаметре. Размах крыла глайдера составляет 1 метр. Аппарат способен погружаться на глубину до одной тысячи метров. Для связи с операторами робот оснащен спутниковым терминалом Iridium и акустическим модемом. Масса аппарата составляет около 55 килограммов.

В первый этап большого атлантического путешествия «Сильбо» отправился в том же 2016 году. Он стартовал с мыса Код в Массачусетсе в Ирландию. Во время этого заплыва аппарат преодолел 6557 километров за 330 дней. В Ирландии аппарат прошел чистку, замену батарей и недолго использовался для подготовки операторов подводных роботов. Затем «Сильбо» отправился из Ирландии и приплыл на Канарские острова, преодолев 3695 километров за 178 дней. Там ему также заменили батареи.

Затем аппарат отплыл на остров Сент-Томас из группы американских Виргинских островов. Путь до этой точки назначения занял 6256 километров. На его преодоление роботу потребовались 418 дней. Во время заключительного этапа путешествия подводный робот проплыл 6236 километров за 348 дней. «Сильбо» приплыл на остров Мартас-Винъярд, расположенный недалеко от мыса Код. Во время всего плавания аппарат собирал данные о состоянии воды и течений, а также проверял несколько алгоритмов управления, по-разному расходующих батареи.