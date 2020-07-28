15-летняя гонщица поборется за рекорд скорости для грузовиков

Чешская команда Buggyra Racing намерена обновить мировой рекорд максимальной скорости для грузовых автомобилей.



Гоночная команда Buggyra Racing из Чехии известна своим участием в кольцевых гонках грузовиков на доработанных Freightliner FL112, а также стартами в ралли-рейде «Дакар» в партнёрстве с маркой Tatra. Кроме того фирма готовит двигатели для гоночных грузовиков, а сейчас построила собственный грузовик для достижения максимальной скорости.

Технические характеристики машины не раскрываются, но известно, что речь идёт о 5-тонном грузовике с 1900-сильным двигателем, построенным силами Buggyra Racing на основе 12-литрового грузового дизельного мотора Caterpillar. Машина отличается особым оформлением кабины и кузова для снижения аэродинамического сопротивления — дизайн рассчитывался с помощью вычислительной гидродинамики.

В июне Buggyra Racing провела тестовые заезды на взлётно-посадочной полосе чешского аэродрома в Паненском Тынце, где за руль грузовика села Алийя Колоц — 15-летняя дочь основателя команды Мартина Колоца. На дистанции в 500 м пилотесса смогла разогнаться до 284,13 км/ч.

Развить большую скорость чешская команда не смогла из-за недостаточной длины ВПП аэродрома, а официально зафиксировать новое достижение коллектив не может из-за отсутствия гоночной лицензии у 15-летней водительницы. Ожидается, что в ближайшее время, когда Алийя Колоц получит необходимые документы, а Buggyra Racing найдёт достаточно длинный прямой участок дороги для заезда, команда предпримет очередную попытку установить рекорд.

Напомним, действующий рекорд скорости для грузовиков держится с 2004 года, когда чешский гонщик Давид Вршецки смог разогнаться до 294,2 км/ч. В Buggyra Racing, пилотом которой сейчас и является рекордсмен, уверены, что новый грузовик сможет превзойти отметку 300 км/ч.