Забытая история: евреи и алкогольная промышленность

По некоторым оценкам, 30-40% евреев Восточной Европы, включая женщин и детей, работали на производстве различного алкоголя или торговали им вплоть до конца XIX века.

Поэтому в рамках польского уложения «Propinacja» евреям был предоставлен режим благоприятствования в создании алкогольной промышленности и продаже алкоголя.

Propinacja (на латыни Propinatio – «тост, здравица») в Польше в XVI-XVII веках исключительное право помещика производить и продавать выработанный из своего зерна алкоголь своим крестьянам вкупе с обязанностью крестьян под страхом наказания его покупать в определенном количестве. В XVIII веке так стали называться арендованные гостиницы с правом продажи такого алкоголя. Этим как раз в основном занимались евреи.

Ян Мошковский «Корчма на долу» (сер. 19 в.)

К середине XIX века примерно 85% всех польских корчем и пропинаций управлялись евреями, кроме того, они внедрялись и в производство алкоголя так быстро, что, по словам Гленна Диннера, автора книги «Таверна Янкеля: евреи, алкоголь и жизнь в королевстве Польша», 30-40% польских евреев (включая женщин и детей) работали на этом производстве. Это сама по себе впечатляющая статистика, но, учитывая, что в то время в Восточной Европе проживало приблизительно три четверти мирового еврейства, получается около четверти всех евреев в мире. Этим занимался каждый четвертый!



Обложка книги Глена Диннера



Казимеж, исторический еврейская часть Кракова, в наши дни

Эта цифра не учитывает даже то, что евреи работали в этой отрасли и в других частях света, но, похоже, XIX век стал пиковым временем для участия евреев в алкогольном производстве по всему миру.

В Венгрии мы знаем много еврейских родов, занимавшихся производством вина. Производители токайского вина Циммерманы, например, известны и отмечены наградами (винодельни, принадлежавшие им до Холокоста, теперь входят в холдинг одного из ведущих производителей региона). Точно так же раввин Менахем Герцог в начале XIX века в Трнавском крае создал винокурню, винодельню и пивоварню, а его сын Филипп Герцог производил столь высококачественное вино, что император Франц Иосиф сделал его своим эксклюзивным поставщиком и даровал титул барона.

Филипп Герцог

Во Франции еврейские производители вина интегрировались в торговлю, в Германии евреи создали первые промышленные пивоваренные заводы. В Соединенных Штатах еврейские иммигранты были тоже совершенно непропорционально представлены в производстве и продаже алкоголя. В книге «Евреи и выпивка: стать американцем в эпоху запрета» Мэрни Дэвис убеждает, что в первую очередь иммигранты сосредоточились на дистилляции виски из-за его «националистического значения». Те, кто покупал и пил виски, «отстаивали его как глубоко американский продукт».

Обложка книги Мэрни Дэвис

Одновременно впервые за сотни лет в Османской Палестине восстанавливалось производство вина. Хотя древний Израиль был хорошо известен как винодельческий регион, сотни лет правления мусульман (алкоголь — табу) превратили это занятие в экзотику, хотя виноградники продолжили возделываться. Но когда сформировались первые общины еврейских переселенцев, они стали заниматься и виноделием.

В 1848 году семья Шор открыла винодельню в Старом городе Иерусалима, рядом с Храмовой горой. В 1870 году к бизнесу присоединилось семейство Тепербергов, а в 1889 году — винодельня, позже ставшая известной как Кармель. Это заложило основу винодельческой промышленности, которая сегодня в Израиле процветает.

Филиал «Кармель» в Яффо, начало 20 в.

Почему так много евреев были вовлечены в алкогольный бизнес в XIX веке? Это был своего рода переходный период. Индустриализация привела, помимо прочего, к значительному увеличению производства и потребления алкоголя. А у евреев было мало других способов заработать на жизнь. Таким образом, очень возможно, что ответ прост: как это было уже множество раз в истории, евреи просто использовали все доступные возможности и добились успеха.

К концу XIX века евреи оставили этот бизнес из-за усиления конкуренции и этнических преследований, оставив эту главу своей истории в значительной степени забытой.

Более того, существовало негативное отношение к этому занятию, традиционно считавшемуся не только не почетным, но иногда и позорным, а порой требовавшему использовать казуистику и разного рода лазейки, чтобы соответствовать еврейскому религиозному законодательству. Другими словами, «еврейская общественность забыла, потому что хотела забыть», — пишет Джоэл Хабер, автор исследования этого вопроса в The Nosher.

Интересно, однако, что многие распространенные еврейские фамилии сегодня указывают на связь с «алкогольной профессией»: Кабак, Кречмер, Шенкман (от слова «шинок»), Корчак, Вигода, Винник.

Виски производства Milk and Honey (Тель-Авив)

Кроме того, многие алкогольные предприятия XIX века еще существуют, и в их истории значатся еврейские владельцы или управляющие: например, немецкая пивоварня Loewenbrau, американский винный завод Herzog — потомок раввина Менахема Евгений Герцог, потеряв в Освенциме родителей, перенес дело в Америку — и американский завод виски и бурбона Fleischmann. Не говоря уж об израильских фантастических винодельнях.