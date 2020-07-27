Windows будет обновляться по-новому

Microsoft изменит порядок обновления для своих операционных систем. Об этом со ссылкой на источники в компании сообщает издание ZDNet.

Информированные источники рассказали, что глобальные обновления на Windows будут приходить дважды в год. При этом весной компания будет выпускать апдейт для Windows 10X, осенью — для классической версии Windows 10. Подобный подход позволит оптимизировать усилия программистов Microsoft и повысить контроль над качеством новых патчей. Стандартные обновления, в число которых входят системные апдейты безопасности, будут выходить регулярно.

По информации издания, осенью Microsoft представит крупное обновление для Windows 10. Весной 2021 года компания выпустит Windows 10X для потребителей и представит апдейт системы. Годовой цикл завершится осенью 2021 года, когда Microsoft представит глобальное обновление Windows 10.

Ранее стало известно, что Microsoft сорвала выход Windows 10X. Релиз операционной системы, предназначенной для компьютеров с двумя экранами, отложили из-за недоработок и пандемии коронавируса. ОС будет выпущена не ранее 2021 года и только для компьютеров с одним экраном. По информации источников, версия Windows 10X для устройств с несколькими дисплеями появится не раньше 2022 года.