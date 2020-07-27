Во Вьетнаме нашли неизученный и агрессивный штамм коронавируса

С курортов Дананга во Вьетнаме вывозят 80 тыс. туристов в связи со второй волной коронавируса. За последние пять дней в регионе произошли четыре случая заражений новым типом возбудителя COVID-19.
По данным властей страны, этот штамм опаснее известных ранее. Двоим из заразившихся потребовались аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
В этой связи российское посольство просит соотечественников не ездить в центральные районы Вьетнама. По всей видимости, предупреждение адресовано россиянам, которые уже находятся за границей, ведь полеты во Вьетнам из РФ пока не совершаются.
Позднее стало известно, что число инфицированных агрессивным штаммом выросло с четырех до 11.
Добавим, что тем временем в Китае все население 6-миллионного города Далянь в провинции Ляонин спешно протестируют на коронавирус. Мера связана со вспышкой на предприятии по переработке морепродуктов. Охватить жителей анализами власти планируют за четыре дня.
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