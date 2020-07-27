Во Вьетнаме нашли неизученный и агрессивный штамм коронавируса

С курортов Дананга во Вьетнаме вывозят 80 тыс. туристов в связи со второй волной коронавируса. За последние пять дней в регионе произошли четыре случая заражений новым типом возбудителя COVID-19.

По данным властей страны, этот штамм опаснее известных ранее. Двоим из заразившихся потребовались аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

В этой связи российское посольство просит соотечественников не ездить в центральные районы Вьетнама. По всей видимости, предупреждение адресовано россиянам, которые уже находятся за границей, ведь полеты во Вьетнам из РФ пока не совершаются.

3

Позднее стало известно, что число инфицированных агрессивным штаммом выросло с четырех до 11.

Добавим, что тем временем в Китае все население 6-миллионного города Далянь в провинции Ляонин спешно протестируют на коронавирус. Мера связана со вспышкой на предприятии по переработке морепродуктов. Охватить жителей анализами власти планируют за четыре дня.