Ученые успешно испытали новый метод борьбы с курением Эротичную модель подняли на смех за чересчур широкие бедра » В России предложили облагать роботов-рабочих налогами В России предложили облагать роботов-рабочих налогами. Некий, непонятно откуда взявшийся, Институт прогрессивного образования предложил Минфину РФ облагать налогами бизнесы, использующие робототехнику, как замену живой рабочей силе. Отчисления по этому налогу должны будут пойти в специально созданный Фонд переподготовки уязвимых профессий. Предложение поддержали в Госдуме и Общественной палате. Руководительница Института Анна Маркс подкрепила это предложение своими расчётами (надеемся, что они действительно имели место быть), которые показывают, что в течение 10-15 лет, около 20 миллионов россиян потеряют работу из-за роботов. Стоит ли говорить о том, что, она забыла уточнить такие мелочи по типу, куда именно пойдут средства из Фонда и как именно он будет помогать «уязвимым профессиям».

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