Ученые успешно испытали новый метод борьбы с курением

Искусственный белок успешно прошел испытание.

Команде под руководством профессора Оливье Георга из Научно-исследовательского института Скриппса удалось разработать искусственный фермент, который потенциально способен разлагать никотин, поступающий в организм человека.

Это позволит снизить тягу к веществу и контролировать его уровень в крови. Статью опубликовали в журнале Science Advances.

Искусственный белок под названием NicA2-J1 успешно прошел испытание на лабораторных крысах, приученных к употреблению никотина.

Оливье Георг отметил, что новый подход к отказу от никотина дополнительно интересен тем, что позволяет избежать неприятные симптомы отмены.

Кроме того, возможность препарата работать в крови, а не в мозге, значительно снижает шанс развития каких-либо побочных эффектов после приема.