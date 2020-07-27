Стремление к богатству назвали главной угрозой человечеству

Стремление к богатству и сопутствующее ему чрезмерное потребление назвали главной угрозой для развития человечества, считают ученые из Австралии, Швейцарии и Великобритании. Статья об этом опубликована в журнале Nature Communications.

По данным ООН, около половины мирового ВВП связано с ресурсами, которое человечество получает из окружающей среды. Рост благосостояния способствует увеличению выбросов вредных веществ в атмосферу. Это процесс опережает появление новых технологий, направленных на защиту окружающей среды. Эксперты называют чрезмерное потребление опасным для планеты и отмечают, что необходимо уменьшить неравенство, а также «‎бросить вызов представлению о том, что богатство и те, кто им обладает, это очевидное благо».