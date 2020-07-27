Стоимость золота побила исторический рекорд

Цена золота побила исторический рекорд и достигла 1911,7 доллара за тройскую унцию, это максимум с 2011 года, передает Bloomberg.

Драгоценный металл, который традиционно остается одним из безопасных активов, подорожал на фоне обрушения доллара и вновь возникшей напряженности в отношениях США и Китая и низкими процентными ставками. Аналитики не исключают дальнейшего роста, например, в Goldman Sachs полагают, что золото будет стоить дороже двух тысяч долларов за унцию уже в этом году.

Стоимость золота, которое традиционно считается «тихой гаванью для инвесторов», растет в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. Предыдущий рекорд драгоценный металл установил в мае, когда его цена достигла максимального уровня с 2012 года.