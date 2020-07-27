США и Россия против Китая?

Американское генеральное консульство в китайском Чэнду закрылось вечером в воскресенье, после того, как истекли 72 часа, данные Пекином на то, чтобы освободить здание. Американский флаг, развевавшийся над зданием дипмиссии, был спущен.

Это закономерная развязка «битвы консульств», которую США и Китай начали в середине недели.

Financial Times отмечает, что если в этом году жечь документы на заднем дворе своего консульства вынуждены были китайские дипломаты, то три года назад это были россияне.

За три года Китай сменил Россию в роли главного соперника США, пишет газета. Хотя Россия была страной, которая аннексией Крыма бросила самый прямой вызов международному порядку, в котором доминировал Запад, сегодня администрация Трампа сосредоточена на Китае, причем во всем — от военных дел до торговли — считает его главной угрозой.

А Пекин с удовольствием играет эту роль — его риторика становится все воинственнее.

Это может означать, что США было бы выгодно работать с Россией против Китая. Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу сказал, что такая возможность, по его мнению, существует.

В то же время некоторые эксперты полагают, что интересы Китая и России совпадают не так сильно, как пытаются показать их национальные лидеры. Это, по мнению американских наблюдателей, дает США пространство для маневра.

«Нашей целью должно быть создание пространства между Китаем и Москвой», — говорит бывший сотрудник разведки Пентагона Элридж Колби.