Семья 20 лет играла в лотерею с одними числами и сорвала джекпот

Семья из австралийского города Пил сорвала джекпот в лотерею благодаря тому, что 20 лет использовала один и тот же набор чисел.

Супруги приобрели лотерейный билет к розыгрышу, который состоялся в субботу, 11 апреля. Они вписали те же числа, которые использовали с тех пор, как родились их дети, около 20 лет назад.

Числа в билете совпали со всеми выпавшими номерами, и пара выиграла приз в 400 тысяч австралийских долларов.

«Когда я пришла, чтобы проверить билет, менеджер магазина сказал мне, что хочет поговорить со мной лично. Я думала, у меня проблемы», — вспомнила женщина.