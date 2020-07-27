Под ледниками Норвегии обнаружили горный перевал эпохи викингов

Сохранность объектов, появляющихся изо льда, просто ошеломляет.

Таяние ледников в Норвегии выявило древние артефакты, сброшенные на обочине дороги более 1000 лет назад. Одежда, инструменты, снаряжение и кости животных были обнаружены группой исследователей на потерянном горном перевале в Лендбрине в горном регионе Норвегии.

Найденные артефакты, которых насчитывается более сотни, включают в себя подковы, деревянный венчик, трость, деревянную иглу, варежку и маленький железный нож. Также был найден замерзший череп несчастливой лошади, несший эти грузы, которые не могли перебраться через лед.

Находки свидетельствуют, что этот перевал использовался в железном веке, примерно с 300 г. до н.э. до 14 века. Активность на перевале достигла пика около 1000 г. н.э. и снизилась в 1300-х годах из-за экономических и климатических факторов.

Исследователи говорят, что таяние горных ледников из-за изменения климата начало выявлять исторические объекты, которые только еще предстоит увидеть. Это вызванное климатом отступление горных ледников сформировало новую область науки, названную ледниковой археологией.

Полученные результаты исследований являются доказательством высотных путешествий в эпоху римского железа и эпохи викингов. «Потерянный горный перевал, появляющийся из-под льда, является открытием для нас, ледниковых археологов. В таких проходах прошлые путешественники оставляли множество артефактов, застывших во времени подо льдом», — пояснил археолог Ларс Пилё.

Ученые отметили, что эти невероятно хорошо сохранившиеся артефакты из органического материала имеют большую историческую ценность. Некоторые из предметов относятся к средствам передвижения через гору, таким как подковы, кости от вьючных лошадей, остатки саней и трость с рунической надписью. Другими предметами являются свидетельства повседневной жизни, такие как нож с деревянной ручкой или деревянная посуда. Также были найдены остатки одежды, такие как обувь, туника римского железного века и варежка викингов.

«Сохранность объектов, появляющихся изо льда, просто ошеломляет. Как будто они были потеряны совсем недавно, а не столетия или тысячелетия назад», — отметил Эспен Финстад.