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Памела Андерсон поделилась новым суперэротичным фото

На новом снимке знаменитость засветила пикантные части тела.

Звезда сериалов и модель Памела Андерсон вошла в кураж и ежедневно делится с поклонниками новыми кадрами с фотосессий. Практически на всех снимках звезда позирует полуобнаженной.

На этот раз на странице Instagram Андерсон появилось фото, на котором она запечатлена в белом твидовом пальто, его она надела на нежное белое боди с кружевами. Платиновые волосы  знаменитости при этом уложены в объемные локоны, а на лице заметен яркий макияж. В руке 53-летняя модель держит очки в белой оправе.

27 июля, 2020 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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