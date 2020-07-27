На МКС решили отправить безногого робота

На Международную космическую станцию в 2024 году отправят нового робота — Теледроида. Он заменит Федора, который ранее уже экспериментально работал на МКС.

Напомним, Федор отправился в космос 22 августа 2019 года на космическом корабле «Союз МС-14». На борту МКС он был испытан в автономном режиме и под управлением космонавтов. 7 сентября Федор вернулся на Землю.

Следующий робот создается в рамках проекта «Теледроид». Проект предполагает создание антропоморфного робота без ног, который будет работать на внешней поверхности МКС. В феврале 2020 года сообщалось, что завершено эскизное и техническое проектирование этого робототехнического комплекса.