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На концерте впервые сфотографировали престарелую Жанну Агузарову

Эпатажная Жанна Агузарова теперь выглядит как обычная женщина

Накануне, на праздновании дня рождения Андрея Григорьева-Апполонова, публика с трудном узнала певицу Жанну Агузарову. Узнать артистку у гостей получилось только по голосу. Судя по всему, Агузарова решила изменить своему эпатажному внешнему виду и стать нормальной женщиной.

 

Эпатажная Жанна Агузарова теперь выглядит как обычная женщина

На звезде был классический брючный костюм чёрного цвета, босоножки на небольшой платформе тёмного цвета. Что касается причёски и макияжа, и тут тоже полное удивление. На голове не было начёса из рыжих волос, а макияж не напоминал пришельцев с другой планеты.

Стоит отметить, что в прошлом году на Агузарову обрушились её фанаты с критикой из-за увеличенных губ. По их мнению, они были явно перекачены и выглядели ужасно. Сейчас же, очевидно, что губы Агузарова вернула в прежний вид и вцелом лицо выглядит приятно. Кстати, несмотря на порой неузнаваемую внешность и перемены в образах, поклонники оценили тот факт, что голос у певицы остался всё таким же сильным и красивым.

Эпатажная Жанна Агузарова теперь выглядит как обычная женщина

27 июля, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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