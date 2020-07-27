На концерте впервые сфотографировали престарелую Жанну Агузарову

На звезде был классический брючный костюм чёрного цвета, босоножки на небольшой платформе тёмного цвета. Что касается причёски и макияжа, и тут тоже полное удивление. На голове не было начёса из рыжих волос, а макияж не напоминал пришельцев с другой планеты.

Стоит отметить, что в прошлом году на Агузарову обрушились её фанаты с критикой из-за увеличенных губ. По их мнению, они были явно перекачены и выглядели ужасно. Сейчас же, очевидно, что губы Агузарова вернула в прежний вид и вцелом лицо выглядит приятно. Кстати, несмотря на порой неузнаваемую внешность и перемены в образах, поклонники оценили тот факт, что голос у певицы остался всё таким же сильным и красивым.