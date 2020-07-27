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Мобильная версия firefox’а использовала push-уведомления для политической рекламы

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» Пользователи мобильной версии Firefox для Android выражают  возмущение нецелевым использованием функции доставки push-уведомлений для распространения рекламы публикации в блоге Mozilla с призывом подписать петицию StopHateForProfit, направленную против поддержки ненависти, расизма и дезинформации в Facebook. Уведомление было отправлено через активный по умолчанию канал «default2-notification-channel», предусмотренный для отправки важных технических уведомлений. Применение подобного канала для доставки политически ангажированной рекламы является неприемлемым и рассматривается некоторыми пользователями как нарушение миссии Mozilla.

Сама акция StopHateForProfit, которая связана с борцами за расовую справедливость, является достаточно спорной и воспринимается некоторыми как ущемление свободы слова. Facebook призывают к нарушению нейтралитета и более активной защите от нападок на чернокожих пользователей и LGBTQ+, противодействию антисемитизму и выборочной фильтрации политических мнений. Недовольство связано с допущением в социальной сети подстрекательства к насилию против протестующих и влияющих на выборы политических вбросов, а также с отнесением сайтов Breitbart News и The Daily Caller, активно критикующего протестное движение и сотрудничающих с националистами, к надёжным источникам новостей и проверенным фактам.

 

27 июля, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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