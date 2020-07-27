Microsoft обновит меню Пуск на всех компьютерах с Windows 10 уже через пару месяцев

Как пишет источник TheGaget, обновленное меню Пуск появится в публичной версии Windows 10 гораздо раньше ожидаемого срока — уже этой осенью, в октябре или ноябре. Хотя ранее считалось, что обновленный Пуск станет частью крупного весеннего апдейта 2021 года (Windows 10 21H1).

Обновленное меню Пуск сегодня появилось в сборке Windows 10 Build 19042.421, представленной в канале Insider Beta channel (ранее оно было доступно лишь в версии Developer Preview) для тестирования. Соответственно, за несколько месяцев будут устранены все возможные нюансы — и новый Пуск появится в публичной версии Windows 10.

Напомним, новое меню Пуск посвежело в визуальном плане и стало более лаконичным. В нем появились возможность менять цвет фона, появились новые значки. Как сообщается, одновременно с Пуском обновится браузер Edge, вкладки в котором будут открываться в виде миниатюр.