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Меган Маркл планирует снять скандальный фильм

Меган Маркл планирует снять довольно пикантный фильм

Жену принца Гарри не покидает мысль о съемках собственного фильма. Более того, Меган Маркл уже ведет переговоры с актером и режиссером Мэттью Ньютоном.

Как говорит близкий к герцогине Сассекской источник, она планирует снять фильм о королевской семье, который бы показал аристократию с кардинально другой стороны.

По жанру кинолента будет напоминать психологический триллер с довольно пикантными и даже сексуальными элементами. Меган хочет, чтобы консервативные королевские персонажи были совсем не такими, какими их привыкла видеть публика.

Ей нравится идея сотрудничества с Мэттью, потому что он творческий гений с темным прошлым, который уже реабилитировал свою репутацию. Меган нравится мысль о том, что она использует свою популярность, чтобы дать кому-то второй шанс. – объяснил аноним.

27 июля, 2020 | Category: Мир, Новости, Шоу-бизнес ﻿
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