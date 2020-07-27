Меган Маркл планирует снять скандальный фильм

Жену принца Гарри не покидает мысль о съемках собственного фильма. Более того, Меган Маркл уже ведет переговоры с актером и режиссером Мэттью Ньютоном.

Как говорит близкий к герцогине Сассекской источник, она планирует снять фильм о королевской семье, который бы показал аристократию с кардинально другой стороны.

По жанру кинолента будет напоминать психологический триллер с довольно пикантными и даже сексуальными элементами. Меган хочет, чтобы консервативные королевские персонажи были совсем не такими, какими их привыкла видеть публика.

Ей нравится идея сотрудничества с Мэттью, потому что он творческий гений с темным прошлым, который уже реабилитировал свою репутацию. Меган нравится мысль о том, что она использует свою популярность, чтобы дать кому-то второй шанс. – объяснил аноним.