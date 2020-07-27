Крупнейший гидросамолет впервые взлетел с поверхности моря

Перспективный китайский самолет-амфибия AG600, крупнейший в мире гидросамолет, совершил первый взлет с поверхности моря. Как сообщает CGTN, испытания состоялись 26 июля 2020 года в Желтом море у берега города Циндао в провинции Шаньдун. Во время испытаний самолет выполнил взлет с морской поверхности и приземлился на наземном аэродроме. В общей сложности AG600 провел в воздухе 31 минуту. Испытания признаны успешными.

До сих пор испытания AG600 проводились в относительно спокойном пресноводном водохранилище на реке Чжанхэ в провинции Хубэй. Специалисты проверяли герметичность фюзеляжа самолета, надежность работы его бортовых систем и двигателей, а также взлет с поверхности воды и посадку на нее. Испытания на море позволят разработчикам оценить воздействие агрессивной морской среды на планер самолета, его узлы и агрегаты. Кроме того, разработчики смогут оценить управляемость самолета на взлете и посадке при разном состоянии моря.

Разработка AG600 ведется со второй половины 2000-х годов. Летные испытания самолет проходит с 2017 года, а испытания на воде — с 2018-го. Завершить разработку AG600 и начать поставки первых серийных самолетов планируется в 2022 году. Разработчики уже получили заказы на 17 новых гидросамолетов. Длина AG600 составляет 37 метров, а размах крыла — 38,8 метра. Максимальная взлетная масса самолета составляет 53,5 тонны. Гидросамолет может выполнять полеты на расстояние до пяти тысяч километров.

AG600 способен перевозить до 50 человек и выполнять полеты на скорости до 570 километров в час. Гидросамолет способен находиться в воздухе до 12 часов. В версии, предназначенной для пожаротушения, новый китайский гидросамолет сможет набирать воду из водоемов в режиме глиссирования со скоростью 0,6 тонны в секунду. AG600 также планируется использовать для доставки военных на острова.