Китаю оказался вообще не нужен российский газ

Накопленным итогом за январь-май Китай закупил 1,27 млрд кубов. С апреля объемы поставок держатся на уровне около 9 млн кубометров в сутки, и если эта скорость сохранится, то к концу года «Газпром» поставит 3,1 млрд кубометров.
Это на 40% меньше как общего контрактного объема (5 млрд кубометров), так и минимального, закрепленного по принципу «бери или плати» (4,25 млрд кубометров).
Китай не стремится импортировать российский газ даже несмотря на то, что цена «Газпрома» — самая низкая среди всех поставщиков. В апреле и мае она составлял 183-184 доллара за тысячу кубометров.
При этом туркменский газ обходился Китаю в 226 долларов за тысячу кубов, узбекский — в 212 долларов, а поставки из Казахстана стоили 192 доллара.
Вместо трубопроводного газа китайские компании наращивают импорт СПГ, следует из таможенной статистики. В мае на сжиженный газ пришлось три четверти всего газового импорта в КНР — 7,577 млрд кубометров из 10,906 млрд.
При этом объемы закупок растут как по сравнению с началом года (7,233 млрд кубометров в январе), так и в годовом выражении — на 29%, или 1,7 млрд кубометров.
Крупнейшим поставщиком СПГ в мае стала Австралия, продавшая 2,949 млрд кубометров.
Пандемия коронавируса ударила по спросу на китайском рынке, который уже в прошлом году столкнулся с избытком газа в объеме почти 10 млрд кубометров, по оценке Sinopec — второй по объемам добычи нефтегазовой корпорации КНР.
При цели правительства довести долю потребления газа до 10% (360 млрд кубометров в год) по итогам 2019 года спрос составил около 305,9 млрд кубов. Предложение газа достигло 315,2 млрд кубометров, из которых 9,7 млрд будут представлять из себя «излишек».
В следующем году, по оценкам Sinopec, спрос должен был вырасти до 335 млрд кубометров, однако предложение — 344,6 млрд — опять будет выше.
Китай наращивает внутреннюю добычу газа, прежде всего сланцевого, по запасам которого страна занимает первое место в мире (1,1 трлн кубометров).
В прошлом году в КНР было добыто 175 млрд кубометров — на 15 млрд больше, чем в 2018-м. К 2040 году китайская добыча удвоится — до 325 млрд кубометров в год, прогнозирует Wood Mackenzie. Впрочем, спрос на газ будет расти еще быстрее: к 2030-му Китай опередит по потреблению ЕС (510 млрд кубометров), а к 2040-му его газовый рынок будет равен половине Азии (673 млрд кубометров).
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