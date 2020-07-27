Илон Маск заявил, что мир может гордиться Crew Dragon

Следующей важной задачей является безопасное возвращение астронавтов на Землю, подчеркнул Глава SpaceX.

Глава SpaceX Илон Маск считает, что человечество может гордиться новым американским космическим кораблем Crew Dragon. Об этом он заявил на брифинге после старта 30 мая, который транслировался на сайте NASA.

«Этот корабль сделан людьми, и человечество может гордиться этим достижением. Безусловно, этот запуск найдет отклик у всех тех, кто в душе исследователь. Меня самого захлестывают эмоции. Мы теперь должны будем безопасно вернуть астронавтов на Землю и сделать так, чтобы это повторялось вновь и вновь» − подчеркнул бизнесмен.

Напомним, ракета-носитель Falcon 9 с Crew Dragon успешно стартовала к МКС с космодрома на мысе Канаверал. Позже стало известно, что корабль с двумя астронавтами на борту успешно вышел на орбиту.

Пилотируемый запуск стал первым в США за девять лет. С 2011 года астронавтов доставляли на МКС российскими кораблями Союз.