Германия: Россию не пустят обратно в G7

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью изданию Rheinische Post сказал, что возвращение России в клуб не обсуждается, пока не решены вопросы с аннексией Крыма Россией и ситуацией на востоке Украины.

«Причиной исключения России стали аннексия Крыма и интервенция на востоке Украины. Пока у нас нет решения, я не вижу для этого никаких шансов», — сказал министр, назвавший отношения с Россией «сложными» во многих областях.

«Но мы также знаем, что Россия нужна нам для решения конфликтов в Сирии, Ливии и на Украине. Мы не можем работать против России, только вместе с Россией», — сказал Маас, добавив, что лучше всего подходит более широкий формат, такой как G20.