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Эротичную модель подняли на смех за чересчур широкие бедра

Британская модель Деми Роуз поделилась снимком без бюстгальтера в спортивном костюме и была раскритикована фанатами из-за фигуры. Фотография появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном кадре манекенщица позирует топлес в велосипедках лилового цвета, прикрывая обнаженную грудь толстовкой в тон. Ее сфотографировали на фоне зеркала с распущенными волосами. Из аксессуаров на знаменитости — несколько колец. Данным снимком она прорекламировала продукцию бренда Boohoo.

Подписчики Роуз подняли ее на смех в комментариях под публикацией за чересчур широкие бедра и сравнили ее с курицей. «Ты набрала несколько килограммов за карантин», «Почему у тебя такие широкие бедра? Это странно», «Ты выглядишь как курица!», «Какой кошмар», — писали поклонники.

27 июля, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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