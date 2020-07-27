Бывшая возлюбленная принца Гарри Крессида Бонас тайно вышла замуж

Еще прошлым летом 31-летняя экс-возлюбленная принца Гарри, актриса и модель Крессида Бонас, объявила о помолвке со своим бойфрендом, геодезистом и агентом по недвижимости Гарри Уэнтвортом-Стэнли, а на минувших выходных пара наконец-то связала себя узами брака. Торжество было закрытым и прошло в поместье жениха Крессиды, а приглашение на него получили только родные и близкие друзья.

Среди гостей был и брат Бонас, Джейкоби, который и поделился в своем инстаграме видео, на котором заснял молодоженов верхом на лошадях. Ролик, в котором Крессида предстала в белоснежном платье невесты, Джейкоби сопроводил песней Луи Армстронга What A Wonderful World.

Гарри Уэнтворт-Стэнли и Крессида Бонас

Сами молодожены пока хранят молчание и не делятся свадебными снимками в соцсетях. Примечательно, что Крессида является близкой подругой принцессы Беатрис, которая не так давно также сыграла тайную свадьб с бизнесменом Эдоардо Мапелли-Моцци. Не исключено, что в нынешних реалиях из-за пандемии коронавируса Бонас решила взять пример с Беатрис и обойтись без пышного торжества.

К слову, еще в прошлом году, сразу же после помолвки, Крессида признавалась, что не планирует устраивать большой праздник по случаю их с Гарри свадьбы:

Я бы не хотела грандиозной свадьбы, это не про нас. Мы не совсем традиционные в этом плане люди, хотя Гарри сделал мне предложение самым традиционным образом. И платье-безе я тоже не хочу. Девушки красиво в них смотрятся, но насчет себя я очень сомневаюсь.

Напомним, что Крессида стала встречаться с Уэнтвортом-Стэнли через несколько лет после того, как она разошлась с принцем Гарри в 2014 году (они были вместе 2 года). Примечательно, что со своим женихом Бонас встречалась и до романа с принцем, а в 2017 году молодые люди решили попробовать начать сначала. Новоявленный муж Крессиды, с которым они вместе учились в университете, также частично принадлежит к британской монаршей семье. Его отчим, Джордж Маунтбеттен, является дальним родственником Елизаветы II по линии второй дочери королевы Виктории.

Гарри Уэнтворт-Стэнли

Интересно, что после расставания с принцем Гарри Крессида Бонас осталась с ним в хороших отношениях и даже присутствовала на его свадьбе с Меган Маркл. При этом недавно актриса пожаловалась, что после расставания с принцем СМИ часто называют ее it-girl, умаляя ее профессиональные способности.

Думаю, что такие термины очень узки. Я очень много работаю, и мне нравится то, что я делаю. Надеюсь, новая роль показала людям, что я могу сделать и к чему стремлюсь,

— выразила свое мнение Бонас.

Крессида Бонас