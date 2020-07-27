Бри Ларсон показала курьезные фото со съемок фильма «Капитан Марвел»

Голливудская актриса Бри Ларсон, наиболее известна участием в фильме «Капитан Марвел», до слез рассмешила сеть. Звезда показала в сети курьезное фото со съемок супергеройской ленты. И такой Бри Ларсон еще не видели!

Фото актриса разместила на инстаграм-странице, где за ее жизнью следят около 7 миллионов человек. Бри Ларсон показала, как готовилась к выходу на съемочную площадку в своем супергеройском костюме с ирокезом. И пока костюмеры завершали последние штрихи в ее образе, звезда не удержалась от забавного фото.

Снимок со съемочной площадки Бри Ларсон опубликовала не случайно. Ровно 4 года назад представители Marvel впервые познакомили публику с исполнительницей роли «Капитана Марвел». Тогда голливудская актриса приняла участие в фестивале ComicCon, о чем охотно вспомнила в сети.

«Оглядываюсь на прошлое в фотографиях. Роль Капитана Марвел будет удивлять меня всю жизнь. Не могу поверить, что все это началось сегодня на ComicCon 4 года назад», – поделилась Бри Ларсон, добавив другие закулисные фото и снимки с фестиваля.

Что известно о фильме » Капитан Марвел»

«Капитан Марвел» стал 21-м фильмом в знаменитой франшизе. События здесь разворачиваются в прошлом, в 1995 году. Пилот Кэрол Денверс случайно получила суперсилу, когда оказалась в эпицентре столкновения двух инопланетных рас. С тех пор одна из самых могущественных существ галактики она изучала свои новые способности и после решающего боя вернулась на Землю, чтобы найти ответы на вопросы о прошлом.

Героиня Кэрол Денверс сыграла большую роль в противостоянии с Таносом в фильмах «Мстители». Эту роль отдали талантливой и еще малоизвестной актрисе Бри Ларсон. Премьера фильма в Украине состоялась в марте 2019 года.