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В США зафиксировали самый быстрый нокаут в истории женского бокса

Американка Сеньеса Эстрада нокаутировала соотечественницу Миранду Аткинс на 7-й секунде боя

Об этом сообщает промоутерская компания Golden Boy в twitter.

Во время вечера бокса в Калифорнии 28-летняя Эстрада отправила 42-летнюю соперницу в нокаут на 7-й секунде боя.

Этот нокаут стал самым быстрым в истории женского бокса. Аткинс потерпела первое поражение в карьере.

26 июля, 2020 | Category: Видео, Новости, США ﻿
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