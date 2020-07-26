В международных силах НАТО отметили украинцев как лучших Дания снова приостановила строительство «Северного потока-2» » В США зафиксировали самый быстрый нокаут в истории женского бокса Американка Сеньеса Эстрада нокаутировала соотечественницу Миранду Аткинс на 7-й секунде боя Об этом сообщает промоутерская компания Golden Boy в twitter. Во время вечера бокса в Калифорнии 28-летняя Эстрада отправила 42-летнюю соперницу в нокаут на 7-й секунде боя. Этот нокаут стал самым быстрым в истории женского бокса. Аткинс потерпела первое поражение в карьере. Напомним, 17 июля пуэрториканский боксер Феликс Вередехо нокаутировал американца Вилла Мадеру в первом раунде и бросил вызов украинцу Василию Ломаченко.

загрузка...