В США зафиксировали самый быстрый нокаут в истории женского бокса

Американка Сеньеса Эстрада нокаутировала соотечественницу Миранду Аткинс на 7-й секунде боя
Об этом сообщает промоутерская компания Golden Boy в twitter.
Во время вечера бокса в Калифорнии 28-летняя Эстрада отправила 42-летнюю соперницу в нокаут на 7-й секунде боя.
Этот нокаут стал самым быстрым в истории женского бокса. Аткинс потерпела первое поражение в карьере.
- Напомним, 17 июля пуэрториканский боксер Феликс Вередехо нокаутировал американца Вилла Мадеру в первом раунде и бросил вызов украинцу Василию Ломаченко.
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