В международных силах НАТО отметили украинцев как лучших

Личный состав украинского национального контингента в Косово, Республика Сербия, который находится в оперативном подчинении командования объединенных сил ВСУ, принял участие в нескольких совместных учениях с вооруженными силами других государств и был отмечен как лучший. Об этом сообщает АрмияInform.

По словам заместителя командира национального контингента майора Мирослава Фрича, в течение двух месяцев подразделение выполняло задачи в составе маневренной группы сводного отряда обеспечения свободы передвижения международных сил KFOR (международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косове) с военными Республики Словения, Республики Польша, Венгрии, Италии и Республики Молдова.

По результатам проведения учений с личным составом словенского национального контингента, которые состоялись под руководством начальника штаба KFOR генерал-майора Ларри Генри и командира Логистической группы этого же штаба полковника Томаса Фронека, украинский национальный контингент отмечено как лучший в слаженности и профессионализма действий.

Фрич добавил, что в течение ротации подразделение неоднократно поднимали по тревоге для совместных действий с военными НАТО для проведения стабилизационных действий по поддержанию мира и безопасности.

Личный состав 27-й ротации украинского национального контингента, вооружение и военная техника находятся в постоянной боевой готовности, полноценно выполняя обязанности по поддержанию мира и безопасности на Балканах.