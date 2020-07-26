В детском ботинке из Освенцима историки нашли документы

На странице музея Освенцима в Facebook появилась публикация о сделанной во время санитарной обработки экспонатов невероятной находке: рукописных и напечатанных на машинке документах, спрятанных в обуви заключенных.

Особенно всех за душу тронула бумажка, извлеченная из детского ботинка: на ней от руки было написано, что обувь принадлежала 6-летнему Амосу Штейнбергу, который родился в Праге 26 июня 1938 года, пишет Jewish News. Амосу было 4 года, когда его с семьей доставили в Терезиенштадт. Спустя 2 года он стал одним из 46 тыс. узников, перевезенных из Терезина в Освенцим. На бумажке также стояла отметка о депортации и регистрационный номер.

Одна из хранителей музея Ханна Кубик рассказала, что спрятанные в обуви бумажки они находили и раньше, но чаще всего это были газеты, которые подстилали для мягкости. «Но эта находка – ценная: документы в хорошем состоянии, содержат даты, имена и подписи, – объяснила Ханна. – Есть и другие документы: предположительно принадлежавшие людям из Мукачево и Будапешта, которых депортировали в Освенцим в 1944 году во время истребления венгерских евреев».

Найденные документы станут частью постоянной экспозиции музея.