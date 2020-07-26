Самые интересные факты из жизни Дженнифер Лопес На Уране нашли скалу высотой 20 километров » Twitter планирует запустить платную подписку в 2020 году Генеральный директор Twitter Джек Дорси на встрече с инвесторами рассказал о планах внедрения платной подписки. Её хотят протестировать в этом году. Twitter по-прежнему останется бесплатным, пользователям предложат платить за дополнительные функции. Какие — пока неизвестно. Мы также находимся на ранних стадиях изучения дополнительных продуктов с потенциальной прибылью, которые могут дополнить наше рекламное направление. Они могут включать подписку и другие услуги. Пока это на ранней стадии, мы не ожидаем от них какой-либо выручки в 2020 году.

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