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Twitter планирует запустить платную подписку в 2020 году

Генеральный директор Twitter Джек Дорси на встрече с инвесторами рассказал о планах внедрения платной подписки. Её хотят протестировать в этом году.

Twitter по-прежнему останется бесплатным, пользователям предложат платить за дополнительные функции. Какие — пока неизвестно.

Мы также находимся на ранних стадиях изучения дополнительных продуктов с потенциальной прибылью, которые могут дополнить наше рекламное направление. Они могут включать подписку и другие услуги. Пока это на ранней стадии, мы не ожидаем от них какой-либо выручки в 2020 году.

26 июля, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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