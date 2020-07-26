Самые интересные факты из жизни Дженнифер Лопес

Популярная американская певица и актриса Дженнифер Лопес, 24 июля, отметила день рождения.

Невероятная харизма, потрясающий голос и безупречная красота – такой симбиоз качеств помог Лопес добиться успеха и стать одной из самых узнаваемых певиц на планете. В честь юбилея артистки Сегодня.Lifestyle подготовили для вас самые интересные факты из жизни звезды.

У именитой певицы, помимо Джей Ло, есть и другие прозвища – Лола, Белла и Ла-Лопес. А в юном возрасте Лопес из-за широких бедер и узкой талии сверстники называли La Guitarra (гитара), а из-за взрывного характера – Fuego (огонь).

После окончания школы Дженнифер Лопес подрабатывала продавцом-консультантом в парфюмерном магазине.

Дженнифер как-то раз попала в тюрьму. Всему виной стала перестрелка, которую устроил на тот момент ее возлюбленный – самый богатый рэпер в мире Пафф Дэдди. Полиция задержала автомобиль, в котором певица пыталась скрыться с места происшествия, но сразу после допроса Джей Ло отпустили, а сам музыкант оказался в суде.

Дебютный альбом On the 6 Лопес назвала в честь маршрута в метро, по которому она добиралась в школу.

За роль в фильме «Если свекровь – монстр» (2005) Джей Ло получила 15 миллионов долларов, что сделало ее одной из самых высокооплачиваемых латиноамериканских актрис в Голливуде.

В 2007 году звезда попала в рейтинг 20 самых богатых женщин из всего шоу-бизнеса по версии Forbes.

Лопес никогда не страховала свои ягодицы на миллион долларов. Этот слух активно распространялся в СМИ несколько лет назад. На шоу Джеймса Кордена певица четко дала понять, что это ложь.

Уже несколько лет в райдере поп-звезды не меняется одно и то же условие – чтобы во всех помещениях, где будет находиться певица (отель и гримерка,) были белые розы и лилии, которые нужно менять каждые три дня. К слову, в 2012 году Джей Ло приезжала с концертом в Киев, и в списке ее требований также были указаны эти цветы.