Поцелуи и танцы на столе: как Кэмпбелл, Кроуфорд, Шиффер и другие супермодели зажигали в 90-х

В этот период, когда количество вечеринок резко сократилось, да и на тех уже не разгуляешься как раньше, предлагаем предаться ностальгии и вспомнить, как в 90-е и самом начале нулевых зажигала модная индустрия. Искренние эмоции, танцы на столе, эффектные наряды и смелые жесты — словом, безудержное веселье.
Отвлекаемся от прошедшей рабочей недели, настраиваемся на выходные и смотрим, как на вечеринках зажигали Наоми Кэмпбелл, Клаудия Шиффер, Кейт Мосс и многие другие супермодели и герои модной индустрии.
Мадонна, Стивен Мейзел и Наоми Кэмпбелл на вечеринке в честь 21-летия модели, 1991 год
Клаудия Шиффер и Синди Кроуфорд за кулисами шоу Versace в 1991 году
Тайра Бэнкс в ночном клубе в Нью-Йорке в 1992 году
Хелена Кристенсен и Кейт Мосс на вечеринке в 1995 году
Тьерри Мюглер (слева) и Карла Бруни в Париже в 1991 году
Донателла Версаче и Дженнифер Лопес в 1995 году
Жизель Бундхен на вечеринке Dior в 2002 году
Наоми Кэмпбелл и Кристи Тарлингтон на вечеринке amFAR Gala в 1992 году
Клаудия Шиффер и Лиз Херли в 2000 году
Фрэн Лебовиц и Диана фон Фюрстенберг на литературной вечеринке в Нью-Йорке
Эль Макферсон в 1990 году
Джанни и Донателла Версаче и Элтон Джон в Лондоне в 1990 году
Марк Джейкобс в Париже в 1990 году
Николас Кейдж и Клаудия Шиффер на вечеринке Guess в Голливуде в 1990 году
Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл на Неделе моды в Лондоне в 1991 году
Дэвид Боуи и Иман на вечеринке в Париже в 1991 году
Аксель Роуз и Стефани Сеймур в 1991 году
Кельвин Кляйн и Бьянка Джаггер на презентции коллекции очков Calvin Klein в 1992 году
Джо Ариас и Тьерри Мюглер в Нью-Йорке в 1992 году
Линда Евангелиста на вечеринке Versace в 1992 году
Ники Тейлор на Rita Hayworth Gala в Нью-Йорке в 1992 году
Мэри и Стелла Маккартни в Лондоне в 1992 году
Сильвестр Сталлоне, Донна Каран и Лютер Вандросс на вечеринке Donna Karan в 1992 году
Вивьен Вествуд с моделями в 1992 году
Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл и Линда Евангелиста в 1993 году
Линда Евангелиста и Патрик Демаршелье в Нью-Йорке в 1993 году
Люси Ферри и Кейт Мосс на Неделе моды в Лондоне в 1993 году
Сюзанна Бартш на CFDA Fashion Awards в 1993 году
Линда Евангелиста, Наоми Кэмпбелл, Полли Меллон и Кристи Тарлингтон танцуют канкан на вечеринке «Ночь 100 звезд»в 1989 году
Наоми Кэмпбелл в 1989 году
Джейд Джаггер и Кейт Мосс в 1990 году
Наоми Кэмпбелл и Грейс Джонс на вечеринке в честь 40-летия Грейс в 1990 году
Наоми Кэмпбелл и Линда Евангелиста в 1991 году
Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл на вечеринке агентства Elite в 1993 году
Вивьен Вествуд и Наоми Кэмпбелл на Неделе моды в Лондоне в 1993 году
Кейт Мосс на Неделе моды в Лондоне в 1993 году
Кейт Мосс и Линда Евангелиста в Нью-Йорке в 1994 году. На Линде футболка с надписью «Хочешь, чтобы я тебя соблазнила?»
Кристен Макменами, Кайл Маклахлен и Линда Евангелиста на вечеринке в 1994 году в Tunnel Club в Нью-Йорке
Кейт Мосс в 1995 году
Иман и Линда Евангелиста в 1996 году
Леа Вудс, Кейт Мосс и Сэди Фрост на вечеринке в Astral Club в Лондоне, 1999 год
Кейт Мосс и Har Mar Superstar в 2004 году
Модель Бриджет Холл в 1994 году
Паулина Поризкова и Илеана Дуглас в 1995 году: единство и борьба принтов
Шалом Харлоу на премьере фильма «Вход и выход» в 1997 году
Боно и Наоми Кэмпбелл в 1997 году
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