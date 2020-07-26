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Поцелуи и танцы на столе: как Кэмпбелл, Кроуфорд, Шиффер и другие супермодели зажигали в 90-х

В этот период, когда количество вечеринок резко сократилось, да и на тех уже не разгуляешься как раньше, предлагаем предаться ностальгии и вспомнить, как в 90-е и самом начале нулевых зажигала модная индустрия. Искренние эмоции, танцы на столе, эффектные наряды и смелые жесты — словом, безудержное веселье.

Отвлекаемся от прошедшей рабочей недели, настраиваемся на выходные и смотрим, как на вечеринках зажигали Наоми Кэмпбелл, Клаудия Шиффер, Кейт Мосс и многие другие супермодели и герои модной индустрии.

Мадонна, Стивен Мейзел и Наоми Кэмпбелл на вечеринке в честь 21-летия модели, 1991 год

Мадонна, Стивен Мейзел и Наоми Кэмпбелл на вечеринке в честь 21-летия модели, 1991 год

Клаудия Шиффер и Синди Кроуфорд за кулисами шоу Versace в 1991 году

Клаудия Шиффер и Синди Кроуфорд за кулисами шоу Versace в 1991 году

Тайра Бэнкс в ночном клубе в Нью-Йорке в 1992 году

Тайра Бэнкс в ночном клубе в Нью-Йорке в 1992 году

Хелена Кристенсен и Кейт Мосс на вечеринке в 1995 году

Хелена Кристенсен и Кейт Мосс на вечеринке в 1995 году

Тьерри Мюглер (слева) и Карла Бруни в Париже в 1991 году

Тьерри Мюглер (слева) и Карла Бруни в Париже в 1991 году

Донателла Версаче и Дженнифер Лопес в 1995 году

Донателла Версаче и Дженнифер Лопес в 1995 году

Жизель Бундхен на вечеринке Dior в 2002 году

Жизель Бундхен на вечеринке Dior в 2002 году

Наоми Кэмпбелл и Кристи Тарлингтон на вечеринке amFAR Gala в 1992 году

Наоми Кэмпбелл и Кристи Тарлингтон на вечеринке amFAR Gala в 1992 году

Клаудия Шиффер и Лиз Херли в 2000 году

Фрэн Лебовиц и Диана фон Фюрстенберг на литературной вечеринке в Нью-Йорке

Фрэн Лебовиц и Диана фон Фюрстенберг на литературной вечеринке в Нью-Йорке

Эль Макферсон в 1990 году

Эль Макферсон в 1990 году

Джанни и Донателла Версаче и Элтон Джон в Лондоне в 1990 году

Джанни и Донателла Версаче и Элтон Джон в Лондоне в 1990 году

Марк Джейкобс в Париже в 1990 году

Марк Джейкобс в Париже в 1990 году

Николас Кейдж и Клаудия Шиффер на вечеринке Guess в Голливуде в 1990 году

Николас Кейдж и Клаудия Шиффер на вечеринке Guess в Голливуде в 1990 году

Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл на Неделе моды в Лондоне в 1991 году

Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл на Неделе моды в Лондоне в 1991 году

Дэвид Боуи и Иман на вечеринке в Париже в 1991 году

Дэвид Боуи и Иман на вечеринке в Париже в 1991 году

Аксель Роуз и Стефани Сеймур в 1991 году

Аксель Роуз и Стефани Сеймур в 1991 году

Кельвин Кляйн и Бьянка Джаггер на презентции коллекции очков Calvin Klein в 1992 году

Кельвин Кляйн и Бьянка Джаггер на презентции коллекции очков Calvin Klein в 1992 году

Джо Ариас и Тьерри Мюглер в Нью-Йорке в 1992 году

Джо Ариас и Тьерри Мюглер в Нью-Йорке в 1992 году

Линда Евангелиста на вечеринке Versace в 1992 году

Линда Евангелиста на вечеринке Versace в 1992 году

Ники Тейлор на Rita Hayworth Gala в Нью-Йорке в 1992 году

Ники Тейлор на Rita Hayworth Gala в Нью-Йорке в 1992 году

Мэри и Стелла Маккартни в Лондоне в 1992 году

Мэри и Стелла Маккартни в Лондоне в 1992 году

Сильвестр Сталлоне, Донна Каран и Лютер Вандросс на вечеринке Donna Karan в 1992 году

Сильвестр Сталлоне, Донна Каран и Лютер Вандросс на вечеринке Donna Karan в 1992 году

Вивьен Вествуд с моделями в 1992 году

Вивьен Вествуд с моделями в 1992 году

Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл и Линда Евангелиста в 1993 году

Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл и Линда Евангелиста в 1993 году

Линда Евангелиста и Патрик Демаршелье в Нью-Йорке в 1993 году

Линда Евангелиста и Патрик Демаршелье в Нью-Йорке в 1993 году

Люси Ферри и Кейт Мосс на Неделе моды в Лондоне в 1993 году

Люси Ферри и Кейт Мосс на Неделе моды в Лондоне в 1993 году

Сюзанна Бартш на CFDA Fashion Awards в 1993 году

Сюзанна Бартш на CFDA Fashion Awards в 1993 году

Линда Евангелиста, Наоми Кэмпбелл, Полли Меллон и Кристи Тарлингтон на вечеринке "Ночь 100 звезд"в 1989 году

Линда Евангелиста, Наоми Кэмпбелл, Полли Меллон и Кристи Тарлингтон танцуют канкан на вечеринке «Ночь 100 звезд»в 1989 году

Наоми Кэмпбелл в 1989 году

Наоми Кэмпбелл в 1989 году

Джейд Джаггер и Кейт Мосс в 1990 году

Джейд Джаггер и Кейт Мосс в 1990 году

Наоми Кэмпбелл и Грейс Джонс на вечеринке в честь 40-летия Грейс

Наоми Кэмпбелл и Грейс Джонс на вечеринке в честь 40-летия Грейс в 1990 году

Наоми Кэмпбелл и Линда Евангелиста в 1991 году

Наоми Кэмпбелл и Линда Евангелиста в 1991 году

Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл на вечеринке агентства Elite в 1993 году

Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл на вечеринке агентства Elite в 1993 году

Вивьен Вествуд и Наоми Кэмпбелл на Неделе моды в Лондоне в 1993 году

Вивьен Вествуд и Наоми Кэмпбелл на Неделе моды в Лондоне в 1993 году

Кейт Мосс на Неделе моды в Лондоне в 1993 году

Кейт Мосс на Неделе моды в Лондоне в 1993 году

Кейт Мосс и Линда Евангелиста в Нью-Йорке в 1994 году

Кейт Мосс и Линда Евангелиста в Нью-Йорке в 1994 году. На Линде футболка с надписью «Хочешь, чтобы я тебя соблазнила?»

Кристен Макменами, Кайл Маклахлен и Линда Евангелиста на вечеринке в 1994 году в Tunnel Club в Нью-Йорке

Кристен Макменами, Кайл Маклахлен и Линда Евангелиста на вечеринке в 1994 году в Tunnel Club в Нью-Йорке

Кейт Мосс в 1995 году

Кейт Мосс в 1995 году

Иман и Линда Евангелиста в 1996 году

Иман и Линда Евангелиста в 1996 году

Леа Вудс, Кейт Мосс и Сэди Фрост на вечеринке в Astral Club в Лондоне, 1999 год

Леа Вудс, Кейт Мосс и Сэди Фрост на вечеринке в Astral Club в Лондоне, 1999 год

Кейт Мосс и Har Mar Superstar в 2004 году

Кейт Мосс и Har Mar Superstar в 2004 году

Модель Бриджет Холл в 1994 году

Модель Бриджет Холл в 1994 году

Паулина Поризкова и Илеана Дуглас в 1995 году

Паулина Поризкова и Илеана Дуглас в 1995 году: единство и борьба принтов

Шалом Харлоу на премьере фильма "Вход и выход" в 1997 году

Шалом Харлоу на премьере фильма «Вход и выход» в 1997 году

Боно и Наоми Кэмпбелл в 1997 году

Боно и Наоми Кэмпбелл в 1997 году

26 июля, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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