Поцелуи и танцы на столе: как Кэмпбелл, Кроуфорд, Шиффер и другие супермодели зажигали в 90-х

В этот период, когда количество вечеринок резко сократилось, да и на тех уже не разгуляешься как раньше, предлагаем предаться ностальгии и вспомнить, как в 90-е и самом начале нулевых зажигала модная индустрия. Искренние эмоции, танцы на столе, эффектные наряды и смелые жесты — словом, безудержное веселье.

Отвлекаемся от прошедшей рабочей недели, настраиваемся на выходные и смотрим, как на вечеринках зажигали Наоми Кэмпбелл, Клаудия Шиффер, Кейт Мосс и многие другие супермодели и герои модной индустрии.









Мадонна, Стивен Мейзел и Наоми Кэмпбелл на вечеринке в честь 21-летия модели, 1991 год









Клаудия Шиффер и Синди Кроуфорд за кулисами шоу Versace в 1991 году









Тайра Бэнкс в ночном клубе в Нью-Йорке в 1992 году









Хелена Кристенсен и Кейт Мосс на вечеринке в 1995 году









Тьерри Мюглер (слева) и Карла Бруни в Париже в 1991 году









Донателла Версаче и Дженнифер Лопес в 1995 году









Жизель Бундхен на вечеринке Dior в 2002 году









Наоми Кэмпбелл и Кристи Тарлингтон на вечеринке amFAR Gala в 1992 году









Клаудия Шиффер и Лиз Херли в 2000 году









Фрэн Лебовиц и Диана фон Фюрстенберг на литературной вечеринке в Нью-Йорке









Эль Макферсон в 1990 году









Джанни и Донателла Версаче и Элтон Джон в Лондоне в 1990 году









Марк Джейкобс в Париже в 1990 году









Николас Кейдж и Клаудия Шиффер на вечеринке Guess в Голливуде в 1990 году









Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл на Неделе моды в Лондоне в 1991 году









Дэвид Боуи и Иман на вечеринке в Париже в 1991 году









Аксель Роуз и Стефани Сеймур в 1991 году









Кельвин Кляйн и Бьянка Джаггер на презентции коллекции очков Calvin Klein в 1992 году









Джо Ариас и Тьерри Мюглер в Нью-Йорке в 1992 году









Линда Евангелиста на вечеринке Versace в 1992 году









Ники Тейлор на Rita Hayworth Gala в Нью-Йорке в 1992 году









Мэри и Стелла Маккартни в Лондоне в 1992 году









Сильвестр Сталлоне, Донна Каран и Лютер Вандросс на вечеринке Donna Karan в 1992 году









Вивьен Вествуд с моделями в 1992 году









Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл и Линда Евангелиста в 1993 году









Линда Евангелиста и Патрик Демаршелье в Нью-Йорке в 1993 году









Люси Ферри и Кейт Мосс на Неделе моды в Лондоне в 1993 году









Сюзанна Бартш на CFDA Fashion Awards в 1993 году









Линда Евангелиста, Наоми Кэмпбелл, Полли Меллон и Кристи Тарлингтон танцуют канкан на вечеринке «Ночь 100 звезд»в 1989 году









Наоми Кэмпбелл в 1989 году









Джейд Джаггер и Кейт Мосс в 1990 году









Наоми Кэмпбелл и Грейс Джонс на вечеринке в честь 40-летия Грейс в 1990 году









Наоми Кэмпбелл и Линда Евангелиста в 1991 году









Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл на вечеринке агентства Elite в 1993 году









Вивьен Вествуд и Наоми Кэмпбелл на Неделе моды в Лондоне в 1993 году









Кейт Мосс на Неделе моды в Лондоне в 1993 году









Кейт Мосс и Линда Евангелиста в Нью-Йорке в 1994 году. На Линде футболка с надписью «Хочешь, чтобы я тебя соблазнила?»









Кристен Макменами, Кайл Маклахлен и Линда Евангелиста на вечеринке в 1994 году в Tunnel Club в Нью-Йорке









Кейт Мосс в 1995 году









Иман и Линда Евангелиста в 1996 году









Леа Вудс, Кейт Мосс и Сэди Фрост на вечеринке в Astral Club в Лондоне, 1999 год









Кейт Мосс и Har Mar Superstar в 2004 году









Модель Бриджет Холл в 1994 году









Паулина Поризкова и Илеана Дуглас в 1995 году: единство и борьба принтов









Шалом Харлоу на премьере фильма «Вход и выход» в 1997 году

Боно и Наоми Кэмпбелл в 1997 году