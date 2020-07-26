На Уране нашли скалу высотой 20 километров

На Уране нашли скалу высотой 20 километров. Астрономы подтвердили все измерения.

Человек может выжить после прыжка с самой высокой скалы Солнечной системы. Удивительно, но это факт: высота Верона Рупес на одном из спутников Урана, Миранде, целых 20 километров. Если рисковый любитель острых ощущений прыгнет вниз, то с учетом гравитации спутника лететь ему придется целых 12 минут.



Все дело в низком тяготении Миранды. За 12 минут наш гипотетический экстремал наберет скорость гоночного автомобиля, примерно 200-250 км/ч. Достаточно будет положить внизу хорошую воздушную подушку, чтобы такой прыжок остался максимально безопасным.

Высота Вероны Рупес особенно удивительна по сравнению с общим, сравнительно небольшим размером Миранды. Высота скалы — целых 3% диаметра самого спутника.

Откуда взялась гигантская скала ученые пока доподлинно не знают. На Миранде в принципе не ожидали увидеть геологической активности, ведь спутник наполовину состоит из водяного льда.

Фото: NASA