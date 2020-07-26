Кэти Перри впервые прокомментировала фото с голым Орландо Блумом

Несколько лет назад весь интернет обсуждал фото абсолютно голого Орландо Блума, которое было сделано во время отдыха актера с певицей Кэти Перри. Тогда никто из знаменитостей не прокомментировал этот снимок, но сейчас беременная красавица готова удовлетворить интерес фанов.

О забавном случае 2016-го года Кэти вспомнила в разговоре с радиоведущим Говардом Стерном.

В тот период они с Орландо наслаждались летним отдыхом на побережье Сардинии и даже не подозревали, что за ними наблюдают папарацци, которые и сфотографировали голого мужчину.

Пикантные кадры мгновенно распространились по сети, и поклонников интересовало только одно — почему Перри была в купальнике, учитывая, что ее бойфренд решил отказаться от одежды.

Исполнительница призналась, что Блум пытался уговорить ее покататься на доске абсолютно голой, но ей эта идея не показалась удачной. Как показало время — интуиция не подвела Кэти.

Мы были в Европе. Думаю, он хотел быть похожим на местных жителей. Я более прагматичный человек, и в глубине души похожа на Джима Керри в фильме «Шоу Трумана», поэтому я подумала, что существует вероятность встретить папарацци. – объяснила знаменитость.