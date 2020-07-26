Как «отучить» организм от сладкой еды — ученые рассказали

Ученые Колумбийского университета под руководством Чарльза Цукера выявили в организме лабораторной мыши биологический механизм, объясняющий патологическую тягу к сахару. Оказывается, за это отвечает не только мозг.

Об этом говорится в журнале Nature.

В стволе мозга существует клеточное ядро, которое контролирует поступление сахара в организм. Любопытно, что оно легко «считывает» подделку, когда вместо сахара животным давали искусственные подсластители. Несмотря на то, что рецепторы языка ощущали сладкое и проводили соответствующий сигнал в мозг, тот все равно продолжал требовать настоящий сахар.

Каким образом организм определял подделку? Скорее всего, у млекопитающих существует резервный механизм распознавания сахара, предположили ученые.

Когда они провели опыты, в результате которых мозг не получал информацию от пищеварительной системы, то мозг прекращал реагировать на сладкое.

«Если отключить канал связи между пищеварительной системой и мозгом, который основан на блуждающем нерве, то можно полностью избавить мышей от тяги к сладкому», делают ученые выводы. У животных пропадал интерес к сахару, и даже искусственная активация клеток мозга, отвечающих за контроль его потребления, не привела к положительному результату.

Руководитель проекта с говорящей фамилией Цукер считает, что полученные данные помогут созданию новых способов борьбы с сахарной зависимостью.