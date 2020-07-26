Израильская пресса: Путин захватывает сирийскую часть Голанских высот

Российские войска устанавливают собственный контроль на сирийской части Голанских высот. Так утверждает известный израильский востоковед и политический обозреватель Эхуд Яари, автор восьми книг на тему арабо-израильского конфликта.

В своей статье на сайте телеканала “Кешет” Яари, склонный персонифицировать весь российский режим, сводя его к личности Владимира Путин, считает, что тот “не хочет возгораний на Голанских высотах”. Поэтому “он (то есть Путин) заботится о том, чтобы его офицеры на местности, многие из которых кавказские мусульмане, были хозяевами положения на сирийской стороне и управляли местными силами, которые считают врагами как иранцев, так и режим Асада”.

Речь идет о группировке “Армия Хурана” – крепкой шиитской бригаде, которая, как рассказывает автор, раньше получала помощь от Израиля, “и не только в виде еды и медикаментов”.

Хуран – равнина на юге Сирии, начинающаяся у подножья Голанских высот. На протяжении гражданской войны власть там сменялась многократно – местность контролировали проигиловские группировки, “Хизбалла”, армия Асада, местные умеренные повстанцы, воюющие с Асадом. Несколько месяцев назад оттуда вышибли последних игиловских боевиков из “Вилайята Хуран”, оттесненных в горы. После этого за сирийскую часть Голан и прилегающий к ней Хуран началась новая война – уже между победителями. Контроль на местности пыталась установить “Хизбалла”, желающая контролировать горную границу с Ливаном и прилегающую к израильской границе территорию. Она развернула в Хуране штаб и начала активно наводнять своими соединениями окрестные дороги и села. Этому пыталось противостоять местное ополчение, защищающее родную территорию от режима диктатора Асада и от иностранных захватчиков – Ирана и “Хизбаллы”.

Вмешивался в происходящее и Израиль, которому крайне не нравится иранское и проиранское присутствие неподалеку от своей границы.

Сейчас “армия Хурана” при российской поддержке вытесняет из сел штабы и соединения “Хизбаллы”, а также сносит заслоны армии Асада, установленные на дорогах. А те самые “кавказские офицеры Путина” устраивают перемирия между друзами и их соседями-мусульманами, повествует Яари, и с точки зрения Израиля это однозначно положительный поворот событий.

“Русские” в Сирии ведут собственную политику, объясняет израильский обозреватель. Например, лидер “армии Хурана” Ахмед аль-Авада, шиитский военачальник из города Бусра-аш-Шаам, где ненавидят персов. Два его брата убиты солдатами армии Асада. Раньше действия его группировки координировались напрямую из штаба ЦРУ в Аммане, потом, когда американцы самоустранились, он заключил перемирие с русскими генералами. Ахмед аль-Авада командует тремя тысячами боевиков, которых называют также “восьмой бригадой”. Эта “армия” – часть “пятой колонны”, которую русские используют в своих целях. Два года назад они стали создавать собственную “человеческую базу”, принимая в ряды подконтрольных группировок сдавшихся повстанцев и не позволяя им влиться в соединения, находящиеся под командование генерала Махера Асада, брата сирийского диктатора.

Аль-Авада со своей “армией Хурана” держит под контролем город Дераа и окружающую сельскую местность, а сейчас русские добиваются того, чтобы он контролировал и Голанские высоты, вплоть до Кунейтры, вытесняя оттуда проиранские силы, нежелательные как для местных жителей, так и для Израиля. Судя по всему, вчерашний обстрел был “эхом войны” на сирийских Голанах, долетевшим до еврейского государства.

Российские СМИ, не слишком разбирающиеся в ближневосточной географии, активно пересказывают заметку Эхуда Яари, однако делают из нее ложные выводы. Активные, но не слишком сведущие в теме журналисты с сайта “Авиа.про” истолковали этот материал следующим образом:

“В Израиле заявили о наступлении российских военных на Голанские высоты. Голанские высоты могут вновь вернуться под контроль сирийских властей спустя десятилетия после их захвата еврейским гоcударством. Об этом уже открыто беспокоятся в самом Израиле, отмечая, что российские военные в больших количествах были замечены в этом регионе, который во всем мире называют оккупированной частью территории Сирии”.

Подобные публикации в российской прессе вызвали поток злорадных комментариев со стороны “патриотической” российской публики, выказывающей негативное отношение к еврейскому государству.

Россияне, которых не слишком заботит истинное положение вещей, не понимают разницы между “сирийскими Голанами” и израильской территорией Голанских высот. Они всерьез считают, что российская армия, арабы и иранцы действуют на израильской территории, и делают из этой фантастической картины собственные выводы, вполне соответствующие российской “телевизионной реальности”, в которой происходит только то, что угодно самим россиянам.

Как мы недавно сообщали, Россия противостоит Ирану в Сирии не только в Хуране и на Голанах. Недавно в сирийской провинции Дейр эз-Зор появилась огромная военная колонна российской армии – также на фоне столкновений проиранских боевиков и сирийского ополчения, лояльного России. Шиитские милиции, контролируемые и снабжаемые Ираном, стремятся подмять под себя весь регион в районе трассы №4, от города Дейр эз-Зор до города Абу-Камаля на границе с Ираком. Эта трасса, прозванная “иранским коридором”, считается в Тегеране главными “воротами в Сирию” для расширения иранского влияния через Ирак. Ополчение, находящееся “под опекой” российских вооруженных сил, более лояльно диктатору Асаду, нежели Ирану, и Асад, а вслед за ним и Путин, не горят желанием уступать Ирану изрядный кусок сирийской территории.