Дания снова приостановила строительство «Северного потока-2»

Власти Дании запретили любые строительные работы в районе острова Борнхольм из-за нереста трески, поэтому строительство российского газопровода «Северный поток-2» смогут возобновить не раньше сентября.



Источник: Deutsche Welle со ссылкой на издание Die Neue Zürcher Zeitung

Детали УП: Российские трубоукладчики уже два месяца не могут возобновить строительство газопровода «Северный поток-2» в датских водах из-за решения властей Дании.



Восстановиться работы смогут только по истечении периода нереста трески — ориентировочно, в сентябре.

Строительство «Северного потока-2» в настоящее время приостановлено из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков.

Российский трубоукладчик «Академик Черский», который должен возобновить строительство газопровода, прибыл из российской Находки в немецкий порт Мукран на острове Рюген еще в мае. Однако из-за того, что работы ведутся в районе, где во время Второй мировой войны было затоплено множество боеприпасов, судну нужно было специальное разрешение, поскольку работы возможны только со стоянкой на якоре. В начале июля власти Дании одобрили завершение проекта с якорным позиционированием, однако приступить к прокладке «Академик Черский» не смог — на этот раз из-за природоохранных соображений.

Второй трубоукладчик «Фортуна», которому Дания разрешила достраивать «Северный поток-2», 9 июля ушел под загрузку в немецкий порт Росток.

Через датские воды на юго-восток от острова Борнхольм должны быть проложены последние 120 километров газопровода.