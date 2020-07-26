Британия вновь вводит двухнедельный карантин для приезжающих из Испании

Власти Британии решили повторно ввести обязательный двухнедельный карантин для всех, кто приезжает из Испании, после резкого роста числа зараженных коронавирусом в этой стране.

Всем британским туристам, отдыхающим в Испании, рекомендовано вернуться домой. Кроме того, МИД Британии посоветовал гражданам по возможности воздержаться от поездок в Испанию, если в этом нет необходимости.

Новые меры вызвали критику со стороны британских туроператоров и авиакомпаний. В частности, British Airways заявила, что введение ограничений «превратит отпускные планы тысяч британцев в хаос».

Представитель Ассоциации британских туроператоров (Abta) заявил, что надеется на снятие или частичную отмену введенных мер, «чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации во внутреннем и выездном туризме в Британии».

Ранее власти Испании объявили о введении новых мер по борьбе с распространением коронавируса Covid-19.

Как сообщает газета El Pais, как минимум в 30 из 52 провинций страны наблюдается увеличение числа инфицированных. Через месяц после снятия карантинных ограничений количество больных коронавирусом резко выросло, в частности, в Барселоне, Сарагосе и Мадриде.

Если в июне минздрав Испании ежедневно фиксировал лишь около 250 зараженных по всей стране, то на этой неделе в день фиксируется около 1,5 тысяч новых заражений.

Количество положительных ПЦР-тестов на Covid-19 в стране в июне составляло лишь 1%, а в июле оно выросло до 2,6%, говорится в исследовании, опубликованном на портале Our World in Data.

Власти Каталонии уже объявили о закрытии всех ночных клубов и баров региона на ближайшие две недели. В Барселоне ввели ограничения на посещение пляжей, отменены культурные и спортивные мероприятия, людям запрещено собираться в компании из более чем 10 человек.

В Андалусии также введены ограничения на работу ночных заведений, во многих провинциях страны вновь введен обязательный масочный режим.

Как отмечает корреспондент Би-би-си в Мадриде Гай Хеджкоу, власти особенно обеспокоены заражениями среди молодых людей, которые после отмены карантина вновь начали большими компаниями посещать ночные заведения.

Эпидемиолог Даниэль Лопес-Акуна рассказал Би-би-си, что средний возраст инфицированных по стране может увеличиться, поскольку «передача вируса идет от молодых людей к другим членам семьи, в том числе к пожилым людям».

Ситуация в Испании вызвала обеспокоенность других стран Европы. Помимо Британии, карантин для приезжающих из страны ввела Норвегия, а власти Франции посоветовали гражданам воздержаться от посещения Каталонии.

Бельгия запретила своим гражданам посещать испанские города Уэска и Льейда, а также рекомендовала воздержаться от посещения некоторых других регионов страны.