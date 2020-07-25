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Житель США выиграл в лотерею 16 млн долларов и отдал другу половину выигрыша. Из-за обещания, данного 28 лет назад

друзья,лотерея,рукопожатие

Том Кук и Джо Фини в 1992 году пожали руки и договорились, что если кто-то из них выиграет в лотерею, то поделится половиной приза с другом

друзья,лотерея,рукопожатие

Кук выиграл 22 миллиона долларов, но выбрал опцию единовременной выплаты наличными, потому получил около 16,7 миллиона долларов. После вычета налогов каждому досталось примерно по 5,7 миллиона долларов

Ни у Кука, ни у Фини нет «особых» планов на выигрыш, рассказали мужчины. Фини уже вышел на пенсию, а Кук решил выйти на неё, узнав о выигрыше: «Не могу представить лучшего способа оказаться на пенсии. У меня есть внуки, правнуки. Я рад, что могу проводить время с ними, не волнуясь о том, что мне нужно куда-то, или о том, можем ли мы позволить куда-то поехать»

25 июля, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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