Гая Ричи лишили водительского удостоверения «Продают в панике»: Инвесторы бегут из акций Китая » Житель США выиграл в лотерею 16 млн долларов и отдал другу половину выигрыша. Из-за обещания, данного 28 лет назад Том Кук и Джо Фини в 1992 году пожали руки и договорились, что если кто-то из них выиграет в лотерею, то поделится половиной приза с другом Кук выиграл 22 миллиона долларов, но выбрал опцию единовременной выплаты наличными, потому получил около 16,7 миллиона долларов. После вычета налогов каждому досталось примерно по 5,7 миллиона долларов Ни у Кука, ни у Фини нет «особых» планов на выигрыш, рассказали мужчины. Фини уже вышел на пенсию, а Кук решил выйти на неё, узнав о выигрыше: «Не могу представить лучшего способа оказаться на пенсии. У меня есть внуки, правнуки. Я рад, что могу проводить время с ними, не волнуясь о том, что мне нужно куда-то, или о том, можем ли мы позволить куда-то поехать»

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