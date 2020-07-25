За конфликтом Армении и Азербайджана торчат уши Москвы

Путин перестал скрывать прямую заинтересованность Москвы в конфликте на границе Армении и Азербайджана. Вопрос конфликта Окурок обсуждал 24 июля на сходке политбюро (для СМИ: обсуждение обстановки с постоянными членами Совбеза). Кремль будет снова пытаться выдать себя за «миротворца».



Карабахская война была инспирирована Москвой еще в 1988–94 гг. и с тех пор Кремль постоянно подогревал высокий градус армяно-азербайджанский отношений. РФ «пичкает» оружием и военной техникой обе стороны конфликта.

23 июля Минобороны Азербайджана доложило об очередных обстрелах на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Баку обвинил Армению в 47 нарушениях режима прекращения огня на различных направлениях линии соприкосновения.



Вооруженный конфликт между республиками обострился 12 июля — в этот день начались бои на границе двух стран. Провокации технически устроены российскими спецами. По последним данным, Армения потеряла четыре военных, азербайджанская сторона сообщила о гибели 12 силовиков и одного мирного жителя.

Многие политологи считают, что Запад недооценивает опасность конфликта между Баку и Ереваном. Если в прошлые годы Москва чаще поддерживала Армению, то в этот раз поддержка армян холоднее. Еревану аукнулось то, что правительство Пашиняна проводило относительно независимую от Москвы политику.

Пашиняна на родине уже начали критиковать, что он виноват в недостаточной поддержке Еревана РФ.



Так или иначе, но в конфликте требуются международные посредники, не связанные с Москвой. В идеале — представители стран НАТО.

https://svobodu-narodam.livejournal.com/5532737.html