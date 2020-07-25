За Голаны: Израиль нанес удар по Сирии



Вечером в пятницу боевые вертолеты израильских ВВС нанесли удар по объектам армии режима Асада в южной части Сирии.

Как сообщают в Армии обороны Израиля, это ответ на дневную стрельбу по территории Голанских высот.

Удары с воздуха нанесены по наблюдательным вышкам и разведывательным объектам сирийских военных частей.

Сирийское государственное ИА «Сана» сообщило о двух легкораненных.



Как отмечают в ЦАХАЛе, Израиль считает режим Асада ответственным за пятничный обстрел. Любое нарушение израильского суверенитета чревато мощным ответным ударом, обещает пресс-служба израильской армии.

В пятницу днем в районе Голанских высот прогремело несколько мощных взрывов. Осколками нанесен ущерб одному зданию и припаркованному рядом с ним автомобилю в друзской деревне Мадждаль-Шамс, расположенной вблизи израильско-сирийской границы.

Как уточнили в Армии обороны Израиля, взрывы произошли на сирийской стороне Голанских высот. По всей вероятности, речь идет о минометном обстреле, который осуществила одна из воюющих в Сирии сторон.

Возможно также, что речь идет о падении снарядов сирийских сил ПВО, открывших огонь по израильскому БПЛА. В арабской прессе появлялись сообщения о том, что сирийцы сбили израильский беспилотный летательный аппарат над Кунейтрой, однако это неподтвержденные сведения.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал Израиль «прекратить авиаудары по сирийской территории, прекратить иностранную оккупацию Сирии, как и попытки растащить Сирию по частям», но, судя по всему, израильские власти не слишком прислушиваются к данным призывам.

https://www.9tv.co.il/item/16378