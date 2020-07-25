Всемирным автомобилем 2020 года стал кореец Kia

За нее не прочь побороться самые именитые автопроизводители, при этом в этом году результаты поразили даже самых заядлых автомобилистов.

В этом году, единственный раз за последние 16 лет итоги подводились в интернете, а не на самом автошоу с пафосными речами, шиком и шампанским, которое льется рекой.

Этот конкурс стал довольно неожиданным в этом году во всех смыслах, так не только голосование проводилось онлайн, но и впервые в истории конкурса призовое место занял кореец, а именно Kia Telluride. Данный автомобиль пока нельзя купить на просторах Украины.

При этом исход шоу оказался неожиданным, как для экспертов, так и для самих зрителей данного мероприятия. Так, зрители склонялись к тому, что победу одержит новенький японский кроссовер Mazda CX-30.

По дизайну выиграла японская компания с многолетней историей, которая покорила людей своим обновленным дизайном автомобиля Mazda 3.

Неожиданный поворот случился еще в двух номинациях. Лучший спортивный автомобиль и лучший люксовый автомобиль достались новинке Porsche Taycan. Причем если Porsche и роскошь — это слова, которые сочетаются в голове людей уже несколько десятилетий, то вот электромобиль в категории суперкаров это настоящая неожиданность. При этом Taycan уже можно купить в Украине от 2.800.000 гривен.

Лидером в категории лучший автомобиль года для города снова стал кореец, а именно — Kia Soul EV. Новенькая машина из салона обойдется вам примерно в 30 тысяч долларов. И что немаловажно, она доступна для покупки в Украине.

При этом стоит отметить, что по количеству титулов «Всемирный автомобиль года», пока лидирует марка Volkswagen. Данная марка четыре раза завоевывала первое место, впервые в 2009 году — Golf VI, 2010 — Polo, 2012 — UP!, 2013 — Golf VII.

Также премию автомобиль года дважды удалось завоевать компании Audi, с моделью A6 в 2005 году и A3 в2014. Новинки от Jaguar F-PACEи I-PACE завоевали свои титулы в 2017 и 2019) годах соответственно. Mazda становилась победителем дважды, с моделями Mazda 2 в 2008 и Mazda MX-5 в 2016. Единожды титул авто года завоевал BMW 3-й серии в 2006, Lexus LS460 в 2007, Mercedes-Benz C-Class в 2015, Nissan LEAF в 2018 и Volvo XC60 в 2018.