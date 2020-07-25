В Германии планировался «военный переворот»

Преинтереснейший материал вышел намедни на страницах немецкого издания Die Zeit, посвященный сорванному перевороту в Германии, который готовился в среде действующих и отставных военных Бундесвера. Но, главной изюминкой в этой неожиданной истории стало то, что коммуникацию “заговорщики” поддерживали через Telegram-канал администрируемый через Россию. Причем, ранее админресурс канала обслуживал, невероятно, но праворадикальную террористическую группировку “Группа S”.

И вот скажите, разве это не прекрасно, радикально настроенные немецкие военные, не скрывающие своих расистских и неонацистских взглядов, объединяются в группу, готовящуюся свергнуть действующую власть в Германии, при этом, будучи сведенными вместе в российской социальной сети, не только контролируемой ФСБ, но и в группе, которую администрируют из России и ранее администраторы которой курировали другую националистическую группировку.

Шокирует? Удивляет? На самом деле ничего удивительного.

Я неоднократно в своих материалах обращал внимание на то, что Россия переняла у СССР эстафету использования в своих операциях, как на внутреннем, так и внешнем плацдарме влияния элемент радикализма, расовой и религиозной ненависти, доводимой до уровня терроризма.

Используя радикальные, неонацистские группы, а так же создавая разнообразные бойцовские клубы, как внутри России, так и за её пределами, при спонсировании и курировании неонацистских организаций, футбольных хулиганов и банд мотоциклистов, Кремль на сегодняшний день по всему миру имеет свои боевые филиалы и энное количество потенциальных бойцов, для проведения тех или иных акций.

Ещё в 2018 году руководитель Байденского центра дипломатии и глобального взаимодействия, Майкл Карпентер, на страницах издания The Atlantic предупреждал о негативной тенденции распространения влияния российской разведки через радикальные движения и обозлённость тех или иных слоев общества теми или иными явлениями в их странах. Причем, явления вызывающие эту самую обозленность и радикализацию, зачастую, провоцируются Россией.

Например, как это было в 2015 году, когда Россия своим вмешательством в сирийскую гражданскую войну спровоцировала масштабный гуманитарный кризис в Европе. Неконтролируемый поток беженцев, бегущих от войны, а вместе с ними, чего уж скрывать и представителей спецслужб армии Башара Асада и прочих элементов, вызвал волну негодования в размеренной Европе, что катализировало неонацистские проявления и, стимулировало право-популизм.

В 2019 и вовсе, так называемый “Международный конвент российских немцев”, поддерживаемый финансируемой из России партией “Альтернатива для Германии”, объявил о том, что в Европе в ближайшее время может появиться еще одно “независимое территориальное образование” — “Республика российских немцев”.

Но, ещё намного раньше, немецкое издание Bild публиковало на своих страницах выдержки из книги «Тайная война Путина», авторства Бориса Райтшустера, немецкого журналиста признанного эксперта на вопросах влияния России в Германии и Европе в целом. В этих публикациях говорилось о том, что элитные боевые спецподразделения Кремля, уже давно размещены в странах ЕС и готовы в любой момент выполнять распоряжения Москвы.

Казалось бы, статья 2016 года, но уже сегодня мы не только видим, что практически каждый террористический акт, совершенный за последние года в ЕС, так или иначе, но ведёт к российскому истоку в виде финансирования, вооружения или же прямого курирования.

Кроме того, Борис Райтшустер, исследовавший особо внимательно тему бойцовских клубов в Европе, отмечал, что подавляющее большинство членов российской сети “Система” будучи просто обычными энтузиастами, активно используются разведслужбами России для вербовки агентов из наиболее радикальной прослойки. По его оценкам, под контролем спецслужб РФ в Германии имеется от 250 до 300 боевиков.

Но, это всё дела прошлых лет, которые не только указывали на проникновение российских развед-элементов по всему миру, что должно было насторожить и активизировать спецслужбы всех стран, а что же до сегодняшних дней, то только в июле Россию сопровождали один шпионский скандал за другим.

Это и обвинения в хакерских атаках с целью похитить данные об исследованиях вакцины против коронавируса, а так же публикация в Великобритании доклада «Россия», в котором были представлены доказательства вмешательства России в британские выборы, её попытку повлиять на результаты референдума о независимости Шотландии.

В докладе акцентируется внимание: «Похоже, что Россия считает Британию одной из своих главных целей на Западе с точки зрения разведки. И хотя мы не получаем угроз такого уровня, как страны, граничащие с Россией, наши свидетели предполагают, что в списке «приоритетов» мы — сразу после США и НАТО».

А потому, как мне кажется, может пора уже нашим европейским партнёрам адекватнее воспринимать угрозы исходящие от России, а не впадать в состояние шока и удивления, каждый раз, когда выясняется, что Кремль стоит за попыткой переворота в Черногории, за радикализацией BLM через группировки “Антифа”, за референдумами в Шотландии и Каталонии, и многими другими преступлениями. И вот теперь уже за попыткой военного переворота в Германии. Не говоря уже о том масштабном гибридном влиянии, которое оказывается в Украине.

Пора открывать глаза и действовать решительнее.