В день рождения Селены Гомес: Топ-10 удивительных фактов о певице

Ее популярность с каждым годом растёт, она собирает миллионы лайков, за её судьбой следит каждая школьница планеты. Действительно самая неординарная певица современности с внешностью ангела. Popcake.tv напомнит тебе, за что мы все так любим Селену Гомес.

Факт первый: упорная

Селена регулярно пьет оливковое масло для сохранения связок. Однако певица терпеть его не может, поэтому каждый раз закусывает привкус масла чем-нибудь соленым.

Факт второй: киноманка

Любимый киножанр звезды — это фильмы ужасов. Любовь к хоррорам Cелене привил отец, однажды взяв дочь с собой на «Потомство Чаки», когда певице было всего 9 лет. Любимый фильм ужасов Селены — «Проклятие». Может, стоит познакомить исполнительницу с другими жанрами? Например, показать ей наш мультфильм «Трое из Простоквашино».

Факт третий: любит животных

У Селены Гомес живет четыре пса, две кошки и одна черепашка. В старости певица мечтает открыть приют на берегу моря, чтобы животным было комфортно. Вот кто действительно заботится о братьях наших меньших!

Факт четвертый: шопоголик

Селена неоднократно называла себя шопоголиком: она готова проводить часами в магазинах, выбирая новые вещи. Среди ее обуви лидируют кеды Converse: в конце прошлого года у Селены было больше сорока одинаковых пар. А еще примерно двести футболок, пятьдесят кепок, семьдесят джинсов и около сотни солнцезащитных очков.

Факт пятый: ранимая

В прошлом году певица не выдержала пересудов и сплетен: у исполнительницы был нервный срыв. Почти три месяца звезда провела в психиатрической клинике. Поклонники поддерживали любимую артистку ежесекундно. В конце концов звезды — обыкновенные люди, и им тоже бывает нелегко.

Факт шестой: её любит Бибер

В 2011 году у Гомес начался роман с Джастином Бибером. Журналисты называли их «самой красивой парой современности». Говорят, Бибер до сих пор влюблен в Селену и жалеет, что им пришлось расстаться.

Факт седьмой: язвочка

Когда Селену спросили, какие мужчины ей больше нравятся, она заявила, что ее привлекают только зрелые молодые люди, а юные мальчики ей кажутся смешными. Фанаты восприняли это как камень в огород Бибера. Не знаем, так ли оно было на самом деле, но, похоже, певица пока не нашла подходящего кандидата на роль своего возлюбленного.

Факт восьмой: не такая богатая, как все считают

Денежное состояние певицы оценивается всего лишь в четыре миллиона долларов. Видимо, стоит тратить чуть меньше денег на новые кеды.

Факт девятый: сладкоежка

Селена обожает сладкое, особенно шоколадное печенье и батончик «Сникерс». Звезда не скрывает, что иногда не прочь перед сном навернуть тазик с печеньем и полакомиться пиццей на десерт.

Факт десятый: рекордсменка

Селене удалось невозможное: исполнительница на сегодняшний день, самая популярная персона в Instagram, на ее аккаунт подписано более 100 миллионов фолловеров. Мы совсем не удивлены: Селена не только талантливая певица, но и удивительно добрый и искренний человек. Такие люди созданы для того, чтобы вдохновлять других!