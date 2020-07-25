Ученые раскрыли загадку древних висячих гробов

Такая похоронная традиция до сих пор существует в некоторых странах.

Человеческие останки, найденные в таинственных наскальных висячих гробах в Таиланде и Китае, были подвергнуты генетическому анализу, который показал, что этот странный похоронный обычай был распространен у древнего народа байюэ.



Очень странные на вид древние гробы, подвешенные на скалах, встречаются в некоторых странах Юго-Восточной Азии. В частности — в Китае и Таиланде. Известно, что такая похоронная традиция до сих пор существует в регионе, но ученые до сих пор не знали, какой народ был автором обычая, сообщает Archaeology News Network.

«Для того, чтобы проследить корни этой необычной похоронной традиции, мы провели генетический анализ нескольких десятков останков, обнаруженных в висячих гробах. Возраст самых древних останков, проанализированных нами — две с половиной тысячи лет», — рассказывают авторы исследования.

Анализ показал, что обычай зародился на юге Китая, а затем распространился на территорию современного Таиланда, откуда попал и в некоторые другие страны. Все указывает на то, что хоронить людей столь необычным образом придумали представители народа байюэ. Этот этнос населял юго-восточное побережье Китая примерно три с половиной тысячи лет назад. Но широкое распространение обычай байюэ получил где-то два тысячелетия назад.