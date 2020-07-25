Сиара в третий раз стала мамой

Буквально только что 34-летняя певица Сиара поделилась радостной новостью со своими подписчиками в инстаграме — она стала мамой в третий раз. У певицы и ее супруга Расселла Уилсона родился сын.

С днем рождения, Уин. Мамочка и папочка любят тебя! Уин Харрисон Уилсон. 23.07.2020.

Расселл Уилсон и Сиара с новорожденным сыном О своей третьей беременности Сиара объявила в конце января — она опубликовала в сети снимок, на котором позировала с округлившимся животом. Певица долгое время скрывала, что ждет малыша, но в итоге решила поделиться радостными известиями с поклонниками.

СиараЕще в ноябре 2019 года Сиара намекала на свою беременность в одной из бесед с журналистами. Звезда рассказала, что ее муж Расселл Уилсон мечтает о большой семье и хочет стать отцом восьми детей. Сиара также призналась, что в отношениях с Расселлом она сильно изменилась в лучшую сторону.

Расселл Уилсон и СиараНоворожденный малыш стал третьим для певицы и вторым для ее супруга Расселла Уилсона. В браке Сиара и Расселл воспитывают двухлетнюю общую дочь Сиенну и пятилетнего сына певицы Фьючера от предыдущих отношений с рэпером Фьючером.

Сиара и Расселл Уилсон с детьми