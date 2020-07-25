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С нашей стороны отвели аэроразведку, спецназ и снайперов, — Белецкий о воплощении договоренностей ТКГ

Основатель и первый командир добровольческого полка «Азов» Андрей Белецкий рассказал, каким образом на линии фронта сейчас практически воплощаются итоги последних мирных переговоров в Минске

Об этом вечером в пятницу, 24 июля 2020 года, со ссылкой на собственные данные он написал у себя в Telegram, передает Еспресо.TV.

«Что имеем по первым следам «мира»?

1. Полный запрет на ведение огня даже в ответ, что делает армию беззащитной.

2. Вывод подразделений аэроразведки с ООС, что делает армию слепой.

 

3. Вывод всех групп ССО, спецназа СБУ, НГУ, групп снайперов спецподразделений по линии, лишает армию эффективных инструментов воздействия на противника «, — рассказал Белецкий.

Кроме того, насколько ему стало известно, «на каждом взводно-опорном пункте садятся штабные офицеры с задачей не допускать огонь, запугивать офицеров и личный состав подразделений».

  • Напомним, 22 июля 2020 года состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции. Согласно принятому решению, с 00:01 понедельника, 27 июля, то есть уже через два дня, должен придерживаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня .
  • Вместе с тем, обстрелы украинских позиций со стороны российско-террористических сил не утихают.
25 июля, 2020 | Category: Новости, Россия, Украина ﻿
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